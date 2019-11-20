Сенат США одобрил законопроект о санкциях за нарушение прав человека в Гонконге

Сенат Конгресса США единогласно одобрил так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, предусматривающий возможность введения санкций против лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.

Законопроект требует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге, передает ТАСС.

В октябре Пекин выразил решительный протест Вашингтону в связи с принятием Палатой представителей Конгресса США законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге.

Власти Китая подчеркивали, что за беспорядками в Гонконге стоит Запад.