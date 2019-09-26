Китай заявил о наличии доказательств организации Западом протестов в Гонконге

Китай имеет доказательства того, что происходящие в Гонконге протесты инициированы США и другими странами Запада, заявил председатель постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) Ли Чжаньшу.

Чжаньшу заявил, что у Китая «есть доказательства того, что происходящее в Гонконге прошло тщательное планирование и в последующем инициировано США и Западом», передает РИА «Новости».

Ранее экс-глава департамента информации в колониальной администрации Гонконга назвал истинную цель участников массовых беспорядков.

Напомним, протесты продолжаются в этом специальном административном районе Китая уже более трех месяцев. В сентябре стало известно, что гонконгская полиция начала применять слезоточивый газ для разгона протестующих.