Гонконгская полиция в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных протестующих, пишет RTHK.

Митингующие атаковали магазины в торговом центре New Town Plaza в районе Шатинь (Сатхинь), которые, по их мнению, поддерживают позицию центральных властей Пекина, передает РИА «Новости».

Внутри ТЦ была выстроена живая цепь протестующих, они растоптали брошенный на пол государственный флаг Китая, затем полотно положили в мусорное ведро и выбросили в реку. Демонстранты возвели и подожгли баррикады возле торгового центра.

Полиция применила слезоточивый газ. Протестующие стали забрасывать правоохранителей кирпичами и «коктейлями Молотова».

Станция метро «Шатинь» была закрыта после того, как протестующие начали портить валидаторы.

Ранее экс-глава Департамента информации в колониальной администрации Гонконга назвал истинную цель участников массовых беспорядков, которые продолжаются в этом специальном административном районе Китая уже более трех месяцев.