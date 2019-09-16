В Гонконге назвали преследуемую радикалами цель

Радикалы в Гонконге своими действиями целенаправленно добиваются того, чтобы дискредитировать КНР в глазах международного сообщества, спровоцировав Пекин на использование армии для наведения порядка, заявил авторитетный журналист-ветеран Марк Пинкстоун.

«Протестующие требуют выполнения всех пяти требований, ни одним меньше. Они при этом осознают, что все эти требования невыполнимы. Это означает, что они готовы продолжать свои акции и беспорядки столько, сколько захотят. Их идея заключается в том, чтобы вынудить НОАК прийти и развернуть с ними борьбу и тем самым подорвать международный авторитет Китая», – передает ТАСС слова Пинкстоуна, который еще в английские колониальные времена возглавлял здесь Департамент информации правительства

Ранее в воскресенье Министерство иностранных дел рекомендовало российским гражданам избегать мест массового скопления людей в Гонконге в связи с проведением митинга в районе Козуэй-бэй.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке цветной революции, которая набирает силу в Гонконге.

Напомним, в воскресенье гонконгская полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона групп радикальных демонстрантов в центре города. Участников акций, помимо обычной воды, поливают раствором с несмываемой синей краской, сообщает местное телевидение.