МИД дал рекомендации россиянам в Гонконге

Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам российским гражданам избегать мест массового скопления людей в Гонконге в связи с проведением митинга в районе Козуэй-бэй.

В сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД в Twitter говорится, что в районе Козуэй-бэй проходит очередной антиправительственный митинг. Меры безопасности там были усилены, движения общественного транспорта нарушено, отмечает внешнеполитическое ведомство.

«Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», – говорится в сообщении.

В воскресенье, несмотря на запрет полиции, тысячи человек вышли на очередной антиправительственный митинг в Гонконге. Участники протестных акций собрались в торгово-развлекательном районе Козуэй-бэй и начали шествие по улице Хеннеси-роуд в сторону делового центра.

«Пять требований, ни одним меньше!» – гласят транспаранты в руках манифестантов. Вдоль маршрута демонстрации закрыты торговые точки и рестораны, нарушено движение автобусов и трамваев, передает ТАСС.

Сотни участников протестной акции собрались у здания генерального консульства Британии в квартале Адмиралти. Размахивая английскими флагами, они призывают Лондон вмешаться и «спасти Гонконг», обвиняя Пекин в попытках нарушить политику «одна страны – две системы».

Пока полиция не предпринимает действий для разгона.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. Эксперты предсказывали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке цветной революции, которая набирает силу в Гонконге.