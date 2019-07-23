Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина

Центральные власти Китая могут ужесточить контроль над Гонконгом, если массовые протесты в этом специальном административном районе продолжат разрастаться, сообщила South China Morning Post со ссылкой на мнение экспертов.

Профессор юридического факультета Бэйханского университета Тянь Фэйлун считает, что «Пекин будет вынужден предпринять ряд мер», «если протесты будут продолжаться, а правительство Гонконга исчерпает свои возможности и не сумеет справиться с кризисом», передает ТАСС.

Крайним вариантом, по его словам, может стать введение в специальном административном районе чрезвычайного положения с распространением над этой территорией законов КНР. Такая возможность прописана в статье 18 Основного закона (гонконгская мини-конституция), пояснил эксперт.

Вице-президент Китайского института развития Го Ванда согласился с мнением, что Пекин может пойти на ужесточение контроля над Гонконгом, если протесты будут сопровождаться насилием.

Профессор юриспруденции Уханьского университета Цинь Цяньхун отметил, что введение чрезвычайного положение станет самой крайней мерой, пока для этого нет предпосылок. «До сих пор протесты носили в целом мирный характер, нет признаков того, что правительство и полиция Гонконга потеряли контроль над ситуацией», – полагает он.

В воскресенье антиправительственная демонстрация в Гонконге собрала десятки тысяч человек. Протесты в Гонконге продолжаются с июня.