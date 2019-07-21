Акция протеста собрала десятки тысяч человек в Гонконге

Новая антиправительственная демонстрация началась в центре Гонконга; на согласованную властями акцию вышли десятки тысяч человек.

Демонстрация началась в парке Виктория. Планировалось, что люди пройдут до здания верховного суда в районе Адмиралти, но по требованию правоохранительных органов маршрут сократили до станции метро «Ван Чай», передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Тем не менее вокруг правительственного комплекса и штаб-квартиры полиции установлены высокие пластиковые барьеры, наполненные водой – на случай, если радикалы попробуют прорваться туда. Также с тротуаров убрали металлические ограждения и столбы автобусных остановок.

Накануне в городе прошло другое шествие, также собравшее десятки тысяч человек. В нем приняли участие патриотические прокитайские силы, призвавшие к скорейшей нормализации ситуации.

В прошлое воскресенье в Гонконге произошли крупные столкновения полиции с участниками акции протеста против законопроекта об экстрадиции на материк.

Напомним, протесты продолжаются с июня. При этом глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже заявила, что соглашение с Пекином об экстрадиции преступников на материк является нежизнеспособным.