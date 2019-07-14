Полицейские лишились пальцев в столкновениях с демонстрантами в Гонконге

В Гонконге произошли крупные столкновения полиции с участниками акции протеста против законопроекта об экстрадиции на материк, сообщают СМИ.

Около 17.00 (12.00 мск) часть демонстрантов попыталась оттеснить полицейский кордон. Участники акции пожаловались, что правоохранители применили перцовый баллончик без предупреждения. Демонстранты начали возводить баррикады, в Сети появились сообщения о намерении демонстрантов использовать бутылки с зажигательной смесью, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTHK.

Полиция попыталась вытеснить участников протестов с улиц, произошли крупные столкновения. В ТЦ New Town Plaza правоохранителей, которые оказались в явном меньшинстве, стали бить зонтиками, бутылками и другими предметами, полиция отступила. Разогнать толпу дубинками и перцовыми баллончиками не получилось.

Правоохранители перестроились, дождались подкрепления и снова пошли против демонстрантов. С верхних этажей полицейских закидывали подручными предметами.

Задержаны 20 мужчин и 17 женщин. 11 полицейских пострадали, двое из них потеряли пальцы.

Напомним, протесты продолжаются с июня. При этом глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже заявила, что соглашение с Пекином об экстрадиции преступников на материк является нежизнеспособным.