Гонконг решил отказаться от экстрадиции преступников в Китай

Соглашение с Пекином об экстрадиции преступников на материк является нежизнеспособным, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

При этом глава администрации не обещала навсегда отказаться от данной идеи и никогда не возвращаться к ней, чего требовали участники акций протеста, передает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

Власти города заявили, что не считают демонстрации 12 июня «массовыми беспорядками», хотя тогда и произошли столкновения демонстрантов с полицией. Против такого определения выступали сами участники протестов, заявляя, что выходили на «мирные выступления».

Однако Гонконг не будет амнистировать участников протестов без проведения расследования, передает РИА «Новости».