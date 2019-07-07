Беспорядки перекинулись на материковую часть Гонконга

В Гонконге вновь произошли столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями, сообщают СМИ.

Столкновения произошли в торговом районе Монгкок материковой части Гонконга, передает ТАСС со ссылкой на RTHK.

7 июля акцию протеста, на которую вышли до 230 тыс. человек, впервые устроили не на островной, а на материковой части Гонконга. Демонстранты хотели привлечь внимание туристов к ситуации в Гонконге.

После акции сотни ее участников отказались расходиться по домам и хотели перекрыть движение транспорта на главной дороге полуострова Коулун.

В ответ полиция использовала для разгона демонстрантов резиновые дубинки. Есть пострадавшие, проведены задержания.