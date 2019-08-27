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27 августа, вторник  |  Последнее обновление — 12:28  |  vz.ru
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Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

На МАКСе впервые представят фюзеляж российско-китайского самолета CR929Фото: Zuma/ТАСС
Открывающийся международный авиасалон МАКС подготовил зрителям мировые премьеры как в военной, так и в гражданской авиации. Впервые соорганизатором салона стал Китай. Одна из представленных новинок – это детище российско-китайского партнерства. После отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35, сенсацию может преподнести и визит на авиасалон президента Турции.  Подробности...
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Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «Большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками, в первую очередь США и европейскими странами, практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
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«Таврида» превратилась в арт-манифест творческой молодежи

Фестиваль завершился парадом молодых художников, музыкантов и актеровФото: Михаил Патлис/РИА Новости
В Крыму завершился фестиваль «Таврида-АРТ», в котором приняли участие более четырех тысяч художников, музыкантов, актеров. Некоторые из них прямо на «Тавриде» сумели заключить контракты с крупными компаниями, а 130 участников фестиваля получили гранты на реализацию своих творческих проектов. Фестиваль стал событием и для отдыхающих в Крыму. Подробности...
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Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге

Новая «цветная революция» в Гонконге опасна, поскольку у нее, помимо заграничных спонсоров, есть реальные причины на местахФото: Tyrone Siu/Reuters
Спустя пять лет после провала «революции зонтиков» в Гонконге набирает силу новая попытка цветной революции. Протесты выглядят все более опасными, поскольку иностранные провокаторы активировали реальные болевые точки мегаполиса. В Китае это видят – и все чаще заявляют о своем праве применить силу. Но есть риск, что станет только хуже.  Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Бесславные революционные традиции живут, но не победят

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенность революционной субкультуры – это перекладывание ответственности за революцию и ее неизбежные жертвы на власти. Нет, ребята. В грабеже виновны грабители, в мошенничестве виновны мошенники, в революции виновны революционеры. Подробности...

Борьба за экологию может выйти человечеству боком

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пластиком – это тоже про богатых и бедных. Страны Запада смогут найти альтернативу, соблюсти санитарные нормы при минимальном его использовании. Но для «третьего мира» запрет пластика может стать катастрофой. Подробности...
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Национальную идею России надо искать на Волге

Сергей Зацаринный, писатель
Сейчас даже трудно поверить, что когда-то было по-другому. Но ведь было. Русские всерьез начали осваивать свою главную реку только в XVIII веке, то есть, в масштабах истории, совсем недавно. Подробности...
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    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

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              Новая «цветная революция» в Гонконге опасна, поскольку у нее, помимо заграничных спонсоров, есть реальные причины на местах   27 августа 2019, 11:04
              Фото: Tyrone Siu/Reuters
              Текст: Виктория Никифорова

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              Спустя пять лет после провала «революции зонтиков» в Гонконге набирает силу новая попытка цветной революции. Протесты выглядят все более опасными, поскольку иностранные провокаторы активировали реальные болевые точки мегаполиса. В Китае это видят – и все чаще заявляют о своем праве применить силу. Но есть риск, что станет только хуже.

              Противостояние демонстрантов и полиции в Гонконге дошло до такого уровня насилия, который откровенно пугает горожан. Оппозиционеры нападают на правоохранителей с камнями, железными прутьями и коктейлями Молотова, те в ответ впервые применяют водометы. В минувшее воскресенье один из атакованных толпой офицеров вынужден был достать табельное оружие и произвести предупредительный выстрел в воздух. А в понедельник власти жестко разогнали толпу из нескольких сот человек, одновременно светивших лазерными указками в окна полицейского участка.

              В масштабах хронически бунтующего Парижа или сепаратистской Барселоны это выглядит, конечно, детскими шалостями. Но для Гонконга – одного из самых мирных и безопасных мегаполисов Азии – происходящее просто немыслимо. «Не допустим вооруженного противостояния на наших улицах!» – таков общий смысл первополосных публикаций местных газет.

              В новом издании гонконгской «цветной революции» немало интересных моментов, которые ускользают от внимания мировой прессы. Например, по официальной версии, принятой в большинстве СМИ, протесты начались после того, как местная демократическая общественность восстала против законопроекта об экстрадиции, который собираются принять власти города-государства.

              Этот законопроект правозащитники позиционируют как «издевательство», хотя соглашения о взаимной экстрадиции существуют между многими странами (между Россией и Китаем такого, впрочем, нет). А поводом к его возникновению стал юридический казус, по-настоящему уникальный для всего остального мира.

              Кошмар в розовом чемодане

              В феврале 2018 года гонконгский студент Чан Тонкай пригласил свою беременную любовницу на каникулы в Тайбэй, столицу Тайваня. Пара провела там несколько дней, однако в ночь на 17 февраля поссорилась – не могла решить, как упаковать вещи в новый розовый чемодан, купленный на местном рынке. В пылу ссоры девушка заявила партнеру, что беременна не от него, и показала на своем мобильнике видео, на котором занималась сексом с другим мужчиной.

              Чан Тонкай ударил девушку головой об стену, задушил ее, а тело положил в тот самый розовый чемодан. Утром он вывез труп в местный парк и спрятал его в кустах, после чего вернулся в Гонконг. Там он неоднократно снимал деньги с банковской карточки бывшей возлюбленной, в то время как ее родители вели бесплодные поиски. Наконец полицейские Тайбэя нашли тело в парке и изъяли записи с камер видеонаблюдения в отеле, где произошла трагедия.

              Противоречия в развитии Китая
              Противоречия в развитии Китая
              Все улики указывали на студента. Гонконгские следователи пригласили его на допрос, и он быстро во всем сознался. Однако сохранившиеся с колониальных времен законы устроены так, что за преступление, совершенное на Тайване или в любой другой части Китая, кроме самого Гонконга, Чан Тонкая судить нельзя. Ему вменили только «отмывание денег» (то есть снятие наличных с карты любовницы) и приговорили к 11 месяцам тюрьмы.

              На Тайване ему полагался бы пожизненный срок. Однако выдать убийцу Тайбэю власти Гонконга тоже не могли: город является не только финансовым, но и юридическим офшором, соглашений об экстрадиции с Тайванем, Макао и материковым Китаем у него нет.

              В октябре Чан Тонкай должен выйти на свободу. И чтобы правосудие в его случае сработало нормально, был придуман законопроект об экстрадиции подозреваемых между всеми частями КНР. Однако бурные протесты «демократической общественности» затормозили его принятие, хотя необходимость выдачи преступника в данном случае очевидна для каждого.

              Преступление Чан Тонкая потрясло Тайвань. Но сегодня тайваньские студенты и правозащитники «в едином порыве» выходят на улицы, чтобы поддержать гонконгских протестантов. На то есть причина.

              Власти Тайваня используют тему гонконгских протестов, чтобы дискредитировать схему «одна страна, две системы», в рамках которой КНР уживается с Гонконгом и Макао и которую лидер Китая Си Цзиньпин предложил для объединения с Тайванем. «Пока я на посту, Тайвань не станет вторым Гонконгом», – заявила президент Тайваня Цай Инвэнь.

              Голодный город

              История с законом об экстрадиции вскрыла реальную проблему современного Гонконга – его архаичное, унаследованное от англичан законодательство, не имеющее важных точек соприкосновения с юридической практикой, принятой во всем мире.

              И это не единичный случай. Протесты студентов Гонконга вызваны не только иностранными провокациями (хотя американские и английские спецслужбисты окормляют местный майдан практически в открытую). Демонстрации по-своему канализируют накопившееся у жителей мегаполиса недовольство. 

              Новая «цветная революция» так опасна именно потому, что у нее, помимо заграничных спонсоров, есть и реальные истоки на местах.

              Со времен присоединения Гонконга к Китаю в город хлынуло множество финансовых потоков. Здесь стали хранить свои накопления коррумпированные чиновники и китайские олигархи. В недвижимость инвестировала крупная буржуазия. Китайский средний класс приезжал развлекаться с материка.

              Как ни странно, это привилегированное положение принесло местным жителям огромное социальное расслоение. Только за последние десять лет цена на местную недвижимость выросла в три раза. За ней потянулись цены на аренду, еду, медицину. Сегодня Гонконг – один из самых дорогих городов мира.

              Его население разделилось на две неравные части. Меньшая из них – домовладельцы, чьи доходы растут по экспоненте. Большая – арендаторы жилья, у которых ежемесячные платежи съедают значительную часть доходов. Именно в Гонконге люди покупают себе один-два квадратных метра недвижимости с целью инвестиции. Именно здесь приезжие теснятся в гигантских «коммуналках», состоящих из крошечных клетушек площадью три-четыре квадратных метра, или вообще из «капсул» – коек с занавесками.

              Средний класс давно привык закупаться на неделю на новых территориях – в материковом Китае. Там дешевле еда, можно быстро пройти медицинское обследование или сделать столь любимый китайцами массаж ступней. В самом Гонконге ценник на еду и услуги просто запретительный.

              В последнее время даже состоятельные гонконгцы начинают экономить даже на продуктах. Люди все реже едят в кафе, все чаще готовят дома, а за покупками ходят на рынки ближе к их закрытию – тогда можно сторговаться подешевле. Супермаркеты принадлежат крупным корпорациям, которые, благодаря картельному сговору, нещадно задирают цены.

              Этим летом цены на свинину в городе достигли 10 долларов США за 600 граммов. А ведь свинина для китайцев не просто еда, это символ преуспевания и богатства.

              Конечно, никто в Гонконге не голодает, хотя местные старики зачастую и стоят в очередях за бесплатными продуктами. Однако люди чувствуют неуклонное снижение уровня жизни, огромную конкуренцию со стороны «понаехавших» с материка китайцев, перенаселенность города. И это растущее недовольство подпитывает гонконгские протесты.

              Война «маленьких императоров»

              Почти во всех странах деятели «цветных революций» поражают своим инфантилизмом. В Гонконге эта черта протестов особенно заметна. Его вожди и рядовые члены – единственные дети, в которых годами инвестировались все семейные накопления, вся любовь родителей, бабушек, дедушек.

              «Маленькие императоры» – неодобрительно называют в народе наследников, рожденных в рамках системы «одна семья – один ребенок».

              Этот инфантилизм опасен, поскольку придает протестам истерический накал. Но если, швыряясь камнями в полицию, «маленькие императоры» спровоцируют правоохранителей на жесткие ответные действия, это станет настоящей трагедией для их семей. И тогда поддержать «онижедетей» на улицы Гонконга выйдут старшие поколения.

              В связи с этим особенно интересно, какие пути выхода из ситуации видят китайские товарищи, начинающие терять терпение. На специально организованном в Шэньчжэне семинаре эксперты из Макао, Гонконга и материкового Китая сошлись на том, что жители города должны объединиться и купировать волнения собственными силами.

              Если же им это не удастся, правительство КНР имеет право применить войска, находящиеся в местном гарнизоне или специально перемещенные, чтобы обеспечить порядок. В противном случае «Гонконг может быть разрушен», заявил на семинаре глава Китайской ассоциации изучения Гонконга и Макао Сюй Цзе.

              «В свете вызова системе центральное правительство имеет право и обязанность предпринять действия по обеспечению стабильности в Гонконге, – вторит ему депутат Всекитайского собрания народных представителей, представляющий автономный город. – Если в Гонконге возникнут крупные беспорядки, то центральное правительство может и обязано вмешаться и вернуть положение в правильное русло».

              Фундаментальным решением проблемы Гонконга могла бы стать передача его функции всекитайского офшора соседнему городу Шэньчжэню. Он находится на территории материка и именно туда ездят гонконгцы закупаться на выходных. Стремительно растущий Шэньчжэнь уже стал мощным центром IT-технологий, и сейчас власти планируют предоставить ему больше автономии и отформатировать законодательство так, чтобы он стал не менее привлекательным для бизнеса, чем Гонконг.

              А пока в Шэньчжэне собирается массивная группировка подразделений Народно-освободительной армии Китая. Если протесты не прекратятся, войска будут введены в Гонконг. 

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