Для разгона протестующих в Гонконге впервые применили водометы

Полиция Гонконга в воскресенье вечером впервые применила специальные машины с водометами, чтобы разогнать группы радикально настроенных демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города.

В зону беспорядков были выдвинуты два модифицированных грузовика Mercedes-Benz, каждый из которых оснащен 15 водяными пушками, передает ТАСС.

Одна из машин выбросила мощную струю воды для расчистки баррикад, сооруженных митингующими на проезжей части.

Непосредственно против толпы демонстрантов технику не задействовали в полную силу. Протестующие отступили под натиском полицейских сил.

Три грузовика Mercedes-Benz были приобретены в мае прошлого года по спецзаказу за 2 млн долларов. Недавно они прошли дорожные тесты и до сих пор не использовались в деле. Каждая из машин весит 24 тонны и оснащена 15 мощными водяными пушками, которые могут разбрызгивать в том числе несмываемую краску для последующей идентификации участников беспорядков. На дежурство в воскресенье вышли две из трех машин.

Ранее в воскресенье гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона групп радикально настроенных демонстрантов, которые начали перекрывать дороги и бросать кирпичи в стражей порядка.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Демонстранты оккупировали проезжую часть, многие дороги города парализованы. Власти Китая назвали ключевых организаторов беспорядков, которые режиссируются из США.