Против демонстрантов в Гонконге применили слезоточивый газ

Гонконгская полиция в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона групп радикально настроенных демонстрантов, которые начали перекрывать дороги и бросать кирпичи в стражей порядка.

Противостояние возникло в районе Цуен Ван в материковой части города. Некоторые митингующие, выйдя за пределы согласованного с властями маршрута митинга, начали провоцировать беспорядки, передает ТАСС.

Для предотвращения актов вандализма были закрыты три ближайшие станции метро.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Демонстранты оккупировали проезжую часть, многие дороги города парализованы. Власти Китая назвали ключевых организаторов беспорядков, которые режиссируются из США.