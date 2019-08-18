В Пекине назвали четырех ключевых организаторов протестов в Гонконге

Центральное правительство КНР назвало имена главных фигур, которые стоят за разжиганием протестных акций в Гонконге. В статье, опубликованной на портале политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая, говорится, что беспорядки режиссируются с участием представителей США.

В статье на сайте «Чжунго чанъаньван» говорится, что «главарем банды», стоящей за беспорядками в Гонконге, является медиамагнат Джимми Лаи (Ли Чжиин), владеющий оппозиционной газетой «Пинго жибао», которая часто выступает с критикой властей Китая, передает ТАСС.

По данным издания, Лаи через своего американского помощника Марка Саймона поддерживает тесные связи с политической элитой США. Так, в начале июля его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майкл Помпео.

Кроме него, в список ключевых организаторов протестов включили лидера Демпартии Гонконга Мартина Ли, влиятельную бывшую госслужащую Энсон Чан, которая еще в английские колониальные времена занимала пост главного секретаря («человек номер два») местной администрации, а также председателя Гонконгского альянса в поддержку патриотического демократического движения в Китае Альберта Хо.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Демонстранты оккупировали проезжую часть, многие дороги города парализованы. Ответом на антиправительственные выступления стали патриотические митинги. Так, в субботу акция, участники которой осудили радикальных активистов за творимые ими провокации, насилие и беспорядки, собрала до 476 тыс. человек.