Оппозиция Гонконга не исключила запроса на помощь других стран

Заместитель координатора оппозиционного Гражданского фронта по правам человека Вонг Йик-мо заявил, что оппозиция Гонконга может попросить помощи у иностранных государств. По его словам, китайское правительство занимается «демонизацией» работы посольства США в Гонконге.

Вонг Йик-мо заявил, что все посольства и консульства «имеют контакты с правительством и оппозицией», так как стремятся понять, что происходит в стране и в городе. «Именно китайское правительство всегда все демонизирует, а потом говорит людям, что за всем этим стоят Соединенные Штаты», – приводит его слова РИА «Новости».

«Конечно, мы могли бы обратиться за помощью к другим странам, мы могли бы также обратиться в ООН, Европейский союз, мы могли бы пойти в другие страны», – добавил он.

Напомним, ранее комитет по международным делам палаты представителей США опубликовал заявление с призывом к Китаю отказаться от подавления мирных протестов в Гонконге. В ответ МИД Китая заявил, что американская сторона вступили в сговор с преступными элементами и с «умопомешательством» вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге.

Между тем очередные антиправительственные акции в субботу в Гонконге завершились, серьезных инцидентов удалось избежать. Полицейские вытеснили отдельные группы митингующих из района Монгкок в материковой части города, не вступая с ними в столкновения, передает ТАСС.

В настоящее время ситуация в городе спокойная.

Отметим, что в субботу в центре города прошел крупный патриотический митинг в поддержку властей и полиции. Участники акции держали китайские флаги, спели гимн и осудили радикальных активистов за творимые ими провокации, насилие и беспорядки. Мероприятие было организовано «Альянсом защиты Гонконга» и собрало, как утверждается, до 476 тыс. человек.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. По мнению экспертов, в случае продолжения протестов Пекин ужесточит контроль над Гонконгом.