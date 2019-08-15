Китай заявил о «преступной деятельности» США в Гонконге

Вашингтон вступил в сговор с преступными элементами и с «умопомешательством» вовлечен в преступную антикитайскую деятельность в Гонконге, заявили в МИД Китая в ответ на комментарии палаты представителей США относительно событий в Гонконге.

«Искажение действительности, слепое следование двойным стандартам американскими политиками уже близки к истерике. Они вступили в сговор с радикальными преступными элементами и с умопомешательством вовлечены в антикитайские преступные дела в Гонконге», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что Китай могут ждать «серьезные экономические последствия» в случае плохого развития ситуации в Гонконге.

Также США обратились к Китаю с «решительным призывом» по поводу Гонконга. Пекин в ответ настоятельно призвал Вашингтон «прекратить совать нос» в дела Гонконга.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. По мнению экспертов, в случае продолжения протестов Пекин ужесточит контроль над Гонконгом.