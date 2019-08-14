Китай призвал Трампа «прекратить совать свой нос» в дела Гонконга

Пекин в очередной раз настоятельно призвал США «прекратить совать нос» в дела Гонконга, заявили в МИД КНР.

«Мы уже не раз выражали свою позицию по этому вопросу. Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая. Мы ещё раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга», – передает РИА «Новости» сообщение МИД КНР в ответ на сообщение в Twitter президента США Дональда Трампа о том, что китайская армия стягивается к границе с Гонконгом.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.

Ранее канцелярия МИД Китая в Гонконге сделала представление и выразила протест представительству генконсульства США из-за контактов работников дипмиссии с лидерами организаций, выступающих за «независимость» Гонконга.

Напомним, 9 августа официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин посоветовала своей коллеге из Госдепа Морган Ортагус обдумать свои заявления, а не нападать с обвинениями в попытке прикрыть факты вмешательства США в дела Гонконга.