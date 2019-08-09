Китай потребовал от США не совать нос в дела Гонконга

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин посоветовала своей коллеге из Госдепа Морган Ортагус обдумать свои заявления, а не нападать с обвинениями в попытке прикрыть факты вмешательства США в дела Гонконга.

Чуньин посоветовала Ортагус «сначала переосмыслить свои заявления и действия, а не обсуждать сообщения СМИ и под этим предлогом нападать с обвинениями на правительства других стран, выдавать черное за белое, валить с больной головы на здоровую, пытаясь прикрыть факты вмешательства США во внутренние дела Китая», передает РИА «Новости».

В Пекине подчеркнули, что постоянное вмешательство американской стороны в дела Гонконга вызывает естественное возмущение китайского народа.

Вместе с тем, отметила Чуньин, Госдеп США пытается представить вмешательство американских дипломатов во внутренние дела других стран обычной рутиной и более того – осыпать их похвалами.

Китайский дипломат призвала американскую сторону уважать международное право, прекратить «совать нос» в дела Гонконга и вмешиваться во внутренние дела Китая.

В четверг канцелярия МИД Китая в Гонконге сделала представление и выразила протест представительству генконсульства США из-за контактов работников дипмиссии с лидерами организаций, выступающих за «независимость» Гонконга.

Ортагус в этой связи заявила, что «обнародование частной информации американских дипломатов, их фотографий, имен их детей – это не официальный протест», а действия «бандитских режимов». При этом она не уточнила, где и кем была обнародована информация об американских дипломатах.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.