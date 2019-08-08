Госдеп увидел признаки «бандитских режимов» в действиях властей КНР

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус раскритиковала используемые властями Китая методы воздействия на американских дипломатов, выразив мнение, что подобным образом поступают «бандитские режимы».

«Я думаю, что обнародование частной информации американских дипломатов, их фотографий, имен их детей – это не официальный протест. Это то, что делают бандитские режимы, это не то, как ответственное государство должно вести себя. Публикация частной информации американских дипломатов совершенно недопустима», – приводит РИА «Новости» слова Ортэгус.

При этом официальный представитель Госдепартамента не уточнила, где именно была обнародована информация об американских дипломатах и кому именно вменяется в вину ее распространение.

Ранее канцелярия МИД КНР в Гонконге выразила протест представительству генконсульства США из-за контактов работников дипмиссии с лидерами организаций, выступающих за «независимость» Гонконга.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов. Власти Гонконга заявили о наличии угрозы для национального суверенитета.