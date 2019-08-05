Власти Гонконга заявили о наличии угрозы для национального суверенитета

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что в Гонконге складывается довольно опасная ситуация, которая может нести угрозу принципу «одна страна – две системы» и национальному суверенитету.

По словам Лам, «Гонконг считался безопаснейшим городом в мире», однако «серия радикальных действий поставила его в опасную ситуацию», передает ТАСС.

Глава администрации Гонконга отметила, что некоторые участники протестных акций кидали в стражей порядка кирпичи и коктейли Молотова, осаждали полицейские участки, блокировали работу транспорта.

«Какие-то люди швырнули в море национальный флаг, другие призывают к революции. Такие действия несут угрозу принципу «одна страна – две системы, процветанию и экономике Гонконга», – подчеркнула Лам.

Глава администрации Гонконга констатировала, что складывающийся здесь острый кризис вышел за пределы протестов против закона об экстрадиции, который некоторое время назад ею уже был объявлен «мертвым».

Вместе с тем Кэрри Лам вновь отказалась уходить в отставку, подчеркнув, что она и ее коллеги несут ответственность перед 7,5 млн жителями этого специального административного района Китая. Она призвала всех отложить в сторону разногласия и добиться скорейшего восстановления общественного порядка.

Напомним, в понедельник участники беспорядков устроили в Гонконге транспортный хаос.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.