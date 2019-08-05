Участники беспорядков устроили в Гонконге транспортный хаос

Участники массовых протестов в Гонконге заблокировали ряд дорог, нарушили работу метро и аэропорта, вызвав транспортный хаос, сообщает радиостанция RTHK.

В воздушной гавани Гонконга отменены более ста рейсов. В утренний час пик радикальные активисты нарушили работу метрополитена, нажимая «тревожную» кнопку вызова в вагонах подземки. Сбой также зафиксирован в работе железнодорожного экспресса в аэропорт, передает ТАСС.

Власти предупредили, что беспорядки могут негативно сказаться на экономике города. В первые минуты торгов Гонконгская фондовая биржа отреагировала падением индекса «Хан Сен» на 2%.

Напомним, ранее антиправительственная демонстрация в Гонконге собрала десятки тысяч человек. Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.