США обратились к Китаю с «решительным призывом» по поводу Гонконга

Вашингтон решительно призывает китайские власти сохранять высокую степень автономии Гонконга, заявил официальный представитель Госдепа США.

«Соединенные Штаты решительно призывают Пекин придерживаться обязательств, содержащихся в совместной китайско-британской декларации, и позволить Гонконгу сохранять высокую степень автономии», – передает его слова ТАСС.

Также представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон «глубоко обеспокоен сообщениями» о перемещениях войск КНР вдоль границ Гонконга.

Ранее Пекин настоятельно призвал Вашингтон «прекратить совать нос» в дела Гонконга.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. По мнению экспертов, в случае продолжения протестов Пекин ужесточит контроль над Гонконгом.

Канцелярия МИД Китая в Гонконге также делала представление и выражала протест представительству генконсульства США в связи с контактами работников дипмиссии с лидерами организаций, которые выступают за «независимость» Гонконга.