США пригрозили Китаю серьезными последствиями из-за «большой ошибки» в Гонконге

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что Китай могут ждать «серьезные экономические последствия» в случае плохого развития ситуации в Гонконге.

Помощник президента США подчеркнул, что «около 60% инвестиций в материковый Китай поступают через Гонконг», передает ТАСС.

«Потому что там существует заслуживающая доверия судебная система, основанная на английской модели, которая известна нам в этой стране, суды считаются беспристрастными. Если Гонконг потеряет эту репутацию из-за плохого решения со стороны китайского правительства, будут серьезные экономические последствия в Китае», – заявил Болтон в интервью радиостанции «Голос Америки».

Он также отметил, что в американском Конгрессе в связи с происходящим в Гонконге наблюдаются очень «изменчивые настроения». «Оплошность правительства КНР, я думаю, вызовет взрыв на Капитолийском холме», – предположил советник главы Белого дома.

«Китайские лидеры должны очень внимательно следить за своими шагами, которые они предпринимают в Гонконге. Люди в США помнят события на площади Тяньаньмэнь. Они помнят фотографию мужчины, стоящего перед танками, (...) они помнят голоса китайцев, просящих о свободе и демократии (...). Было бы большой ошибкой создавать в Гонконге воспоминания, подобные этим», – сказал Болтон.

Тем временем президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин «хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга».

«Я знаю президента Си Цзиньпина очень хорошо. Он прекрасный лидер, который очень сильно уважает свой народ. Он также хороший человек в «жестких делах». У меня нет никаких сомнений, что если президент Си [Цзиньпин] хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он может сделать это», – заявил Трамп.

Накануне США обратились к Китаю с «решительным призывом» по поводу Гонконга. Ранее Пекин настоятельно призвал Вашингтон «прекратить совать нос» в дела Гонконга.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. По мнению экспертов, в случае продолжения протестов Пекин ужесточит контроль над Гонконгом.