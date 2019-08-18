Полиция Гонконга закупила автомобили с водометами

Гонконгская полиция на фоне продолжающихся в городе антиправительственных протестов протестировала три автомобиля, оснащенных водометами. Сейчас они хранятся в секретном месте, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Источники издания не стали сообщать, где припаркована данная спецтехника, передает РИА «Новости».

Водометы используются для разгона толпы.

Накануне оппозиция Гонконга заявила, что может попросить помощи у иностранных государств.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Протестующие оккупировали проезжую часть, многие дороги города парализованы. Ответом на антиправительственные демонстрации стали патриотические митинги. Так, в субботу акция, участники которой осудили радикальных активистов за творимые ими провокации, насилие и беспорядки, собрала до 476 тыс. человек.