В Китае нашли управу на «врага народа номер один»

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26 сентября, среда  |  Последнее обновление — 14:30  |  vz.ru
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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Командир «Союза Т-10»: Через четыре секунды мы попросту бы сгорели

Владимир Титов и Геннадий Стрекалов перед посадкой на корабль, который через несколько минут взорветсяФото: Телестудия Роскосмоса/YouTube
Ровно тридцать пять лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными испытателями САС – системы аварийного спасения. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10». Но главными действующими лицами этой истории стали не только они. Подробности...
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В Китае нашли управу на «врага народа номер один»

«Печально, но мы – нация, аннексированная и разрушенная Китаем»Фото: Bobby Yip/Reuters
Проблема сепаратизма в Китае остается острой: на северо-востоке уйгуры, в горах Тибет, за проливом Тайвань. Но даже на этом фоне «гонконгский национализм» выглядит особо опасной провокацией. Парадоксально, но со сторонниками отделения Гонконга от КНР китайские власти долгое время как-то мирились. Теперь их терпение лопнуло, и вот почему. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
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Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»

Эдуард Биров, журналист
Решальщики, или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, из исполнителей они превратились в хозяев жизни. Речь не о прямой коррупции. Все гораздо сложнее. Подробности...
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Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

Дмитрий Родионов, политолог
Лукашенко заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Но помогать властям Украины и помогать украинцам – это разные вещи. Особенно когда речь идет о помощи в убийстве одних «братьев» другими. Подробности...
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    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        • При угрозе любым другим людям

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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          В Китае нашли управу на «врага народа номер один»

          «Печально, но мы – нация, аннексированная и разрушенная Китаем»   26 сентября 2018, 13:12
          Фото: Bobby Yip/Reuters
          Текст: Виктория Никифорова

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          Проблема сепаратизма в Китае остается острой: на северо-востоке уйгуры, в горах Тибет, за проливом Тайвань. Но даже на этом фоне «гонконгский национализм» выглядит особо опасной провокацией. Парадоксально, но со сторонниками отделения Гонконга от КНР китайские власти долгое время как-то мирились. Теперь их терпение лопнуло, и вот почему.

          Национальная партия Гонконга, созданная активистом Энди Чаном, просуществовала всего два года, но успела войти в историю. А именно – стала первой местной партией, запрещенной после того, как бывшая британская колония вернулась в состав Китая.

          Данное событие было подано мировыми СМИ как неслыханное нарушение прав человека и свободы слова, а официальные представители США, Британии и Евросоюза выразили «глубокую озабоченность». Однако этот шум не совсем верно отражает масштаб и суть проблемы. Как это ни парадоксально, истинно демократические процессы начались в Гонконге только после его освобождения от колониального статуса. Прежде эта территория управлялась губернатором, назначавшимся британской королевой. Сегодня глава Гонконга – это выборная должность.

          Лишь с 1997 года гонконгцы стали избирать представителей в законодательный совет – высший орган власти города. Под управлением китайских коммунистов в Гонконге стали появляться разнообразные политические партии, в том числе и радикально оппозиционные. Так, в апреле 2016-го об учреждении собственной политической силы объявил один из лидеров «революции зонтиков» Джошуа Вонг. Его Demosisto откровенно симпатизирует идеям независимости от Пекина, однако репрессиям не подвергается. Практически одновременно с Вонгом о создании своей партии объявил и Энди Чан.

          На фоне традиционных политических тяжеловесов официально не зарегистрированная Национальная партия Гонконга смотрится, мягко говоря, скромно. Сам Чан численность своей организации не раскрывает, более того, заявляет, что в целях конспирации партийцы вообще не встречаются в реальной жизни, проводя собрания по интернету. Со своей стороны полиция оценивает число его сторонников в цифру от 10 до 100 человек. И это в городе, чье население составляет больше семи миллионов человек.

          Неудивительно: 27-летний выпускник Гонконгского политехнического университета Энди Чан не обладает харизмой Джошуа Вонга. И, судя по всему, трезво оценивает уровень своей поддержки в массах. В 2016-м он сообщил, что будет избираться в законодательный совет, но впоследствии объявил, что всех кандидатов заставляют подписать некую бумагу, гарантирующую, что они не будут агитировать за независимость от КНР. По версии Чана, он отказался подписать это заявление, ввиду чего власти не допустили его к выборам. Но скептики полагают, что Чан просто «слился» – попади он на выборы, его никто бы не поддержал.

          В биографии Чана, в отличие от биографии Вонга, с 13 лет протестовавшего против всего, что происходит в родном городе, ярких моментов нет. Окончив Политех, он так и не смог найти постоянную работу, довольствуясь подработками в качестве квартирного дизайнера. Его интервью американским и британским СМИ расплывчаты и неинтересны. В ярких протестных акциях он тоже замечен не был, и единственное, чем запомнился в городе, – раздачей листовок с требованием к материковым китайцам «убираться прочь из Гонконга».

          Чан спекулирует на традиционном ресентименте местных жителей по отношению к выходцам из КНР. Когда-то гонконгцы ощущали себя «первым сортом» в сравнении с «материковыми» китайцами. Они были на порядок богаче и образованнее, позиционировали себя как подданные Британской короны. Однако в 1997-м Британия закрыла границы для обладателей гонконгских паспортов. Местный средний класс не смог эмигрировать и остался «изнывать под гнетом Пекина».

          Противоречия в развитии Китая
          Противоречия в развитии Китая
          В последние 10 лет по самооценке гонконгцев был нанесен еще более страшный удар. Стремительно выросший средний класс Китая хлынул в город – учиться, вести бизнес, ходить по магазинам, скупать недвижимость, развлекаться на выходных. И выяснилось, что «материковые» китайцы зачастую богаче большинства коренных жителей Гонконга. Они скупают самую дорогую ювелирку, швыряются деньгами в ночных клубах и казино Макао, агрессивно ведут бизнес и вытесняют местных с рынка. А покупая квартиры и апартаменты, умудрились взвинтить цены на недвижимость, хотя она и так считалась одной из наиболее дорогих во всем мире.

          Как следствие, местные серьезно раздражены «понаехавшими». Они ворчат про их громкие голоса и плохие манеры, снимают про них смешные видеоролики, а при случае не прочь подискриминировать «материковых» студентов, туристов и бизнесменов.

          Эту-то мещанскую зависть и разжигает Энди Чан. Его «Национальная партия», по сути, натравливает друг на друга две части одной нации.

          (фото: Jayne Russell/ZUMA/ТАСС)
          (фото: Jayne Russell/ZUMA/ТАСС)

          Еще одна «фишка» Чана – публичные призывы к отделению Гонконга от Китая. Этим он выделяется даже на фоне «демократической оппозиции» города, тоже склонной к сепаратизму, но выражающей свои идеи гораздо аккуратнее. Разумеется, намеки на сецессию крайне раздражают Пекин, но особенно сильно – в последние годы. В 2016-м местный активист Эдвард Люнг получил шесть лет тюрьмы за призывы к независимости города. А год спустя, выступая в Гонконге по случаю 20-летнего юбилея присоединения региона к КНР, председатель Си Цзиньпин специально отметил сепаратизм как «красную черту» для политических деятелей.

          Оппозиция учла требования китайского лидера. Сегодня ее протесты связаны в основном с локальными вопросами – процедурой выборов, экологическими проблемами, свободой прессы. И только Чан во всеуслышание призывает к независимости Гонконга вплоть до упоминаний о «вооруженной революции».

          Провокации Чана и мутный характер его партии вызвали подозрения даже среди «демократической оппозиции». Большинство активистов, опрошенных репортерами журнала Time, полагают, что никакой партии у Чана вообще нет, а его самого называют провокатором, специально засланным властями, чтобы скомпрометировать легальную протестную активность.

          История, приключившаяся с Чаном минувшим летом, эти подозрения отчасти подтвердила. В июле полиция Гонконга официально предупредила лидера Национальной партии о возможном запрете его организации за призывы к нарушению территориальной целостности КНР. У Чана был шанс затаиться и переждать неприятности. Вместо этого он запланировал выступление в Клубе иностранных журналистов Гонконга. Этот Клуб – наследие колониальной эпохи, где собираются представители ведущих СМИ и местная либеральная интеллигенция. В своей речи Чан планировал призывать к независимости от КНР, и власти дали ему понять, что не желают подобного выступления.

          В час икс под окнами клуба собрались протестующие – часть из них поддерживала Чана, часть выступала за Гонконг в составе КНР. Чан все-таки решил выступать, тем более что его лично поддержал бывший британский губернатор Гонконга Крис Паттен. В итоге речь произвела сильное впечатление даже на иностранных корреспондентов.

          Для начала Чан сравнил прошлое и настоящее Гонконга: «Отважусь сказать, что никогда до 1997 года мы не жили под таким чудовищным колониальным гнетом, как сегодня».

          Потом сообщил, что политика Пекина опустошила и разорила Гонконг: «Печально, но мы – нация, аннексированная и разрушенная Китаем. Призыв к независимости Гонконга – это протест против колониального вторжения».

          Наконец, он назвал китайский народ «угрозой всем свободным людям мира».

          Столь специфический «национализм» Энди Чана действительно впечатляет. По нему получается, что ханьцы, проживающие в Гонконге, – это совершенно отдельный народ по отношению к ханьцам, проживающим в нескольких километрах от города.

          Средство борьбы с китайскими «оккупантами» гонконгский националист тоже предложил нестандартное. А именно – обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой наложить экономические санкции не только на КНР, но и на Гонконг.

          Дело в том, что между Гонконгом и США заключено особое соглашение об экономической деятельности, так что американо-китайская торговая война города пока что не коснулась. Энди Чан решил исправить это положение, рискуя многомиллиардными оборотами компаний, зарегистрированных в Гонконге.

          После этого судьбоносного выступления на Чана ополчились буквально все, а деловые круги пришли в ярость. Газета South China Morning Post – рупор большого бизнеса Гонконга – вышла с передовицей, в которой Чана называли «врагом народа номер один». Это издание не очень-то расположено к официальному Пекину, но Чан покусился на святое – на прибыли гонконгских бизнесменов.

          Речь Чана отчетливо показала, что любая попытка отделения Гонконга от КНР грозит городу разорением. В этом смысле он действительно сыграл провокационную роль: доведя до абсурда повестку местной оппозиции, сплотил против идеи сепаратизма практически весь город – от мелких бизнесменов до владельцев ТНК.

          Отреагировали и власти. Национальной партии Гонконга инкриминировали сепаратизм, разжигание ненависти и призывы к вооруженному восстанию, после чего наконец-то запретили. А Энди Чан задумался о переезде в Тайвань. Комментариев прессе он пока не дает.


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