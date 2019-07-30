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30 июля, вторник  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
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В торговой войне США и Китая первую победу одержала Россия

Заменит ли соя пшеницу в России?Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Крупнейший в мире покупатель сои – Китай – снял все ограничения на ввоз сои из России. Теперь ее можно поставлять в Поднебесную из любого уголка страны и любым транспортом. Торговая война с США открыла для России окно возможностей по наращиванию экспорта относительно новой агрокультуры в Китай. Сможет ли Россия воспользоваться таким подарком судьбы? Подробности...
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Почему Китай вспомнил об «отобранном Россией» Сахалине

Согласно летописям времен династии Западная Хань, на севере Китая находился большой остров, которым управляла династия ЧжунъюаньФото: Yandex.ru/maps
В СМИ КНР появились статьи о крупнейшем острове России – Сахалине, который богат нефтью и газом, а ведь когда-то был частью Китая. Что означают эти переживания о давно утраченных землях, которые к тому же, по сути, никогда не были китайскими? Нужно ли видеть в этом угрозу, территориальные претензии и продолжение истории о школьных картах, где русские земли – часть Китая? Давайте разберемся.  Подробности...
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Почему не тушат лесные пожары в Сибири

Жители Сибири категорически против решения властей не бороться со стихиейФото: Кирилл Шипицин/ТАСС
В России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. Региональные власти признали пожары неопасными для населенных пунктов, а их тушение – бессмысленным занятием. С этим категорически не согласны жители Сибири. Они жалуются, что гарь и смог мешают нормально дышать, а также вредят местной флоре и фауне. Кто и как сейчас борется с огненной стихией?  Подробности...
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Как украинские самолеты связаны с контрабандой оружия в горячих точках

Украинские пилоты ухитряются возить оружие в горячие точки обеим воюющим сторонамФото: Reuters
Случай на аэродроме Аль-Джуфра в Ливии, где в выходные под обстрелом артиллерии погиб украинский пилот Владимир Бухальский и были уничтожены два самолета Ил-76ТД, вызывает все больше вопросов. Появились данные о том, что его коллеги в нарушение международных запретов возили военные грузы в Ливию сразу обеим сторонам конфликта. В курсе ли Киев, что возят самолеты с желто-голубым флагом в небе Африки, и почему контрабанда оружия стала национальным украинским бизнесом? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Балтийское неединство и нефть раздора

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Литва, Латвия и Эстония готовятся отметить 30-летие «Балтийского пути». Но это единство – показное. Единым фронтом страны Балтии выступают лишь в обороне и политическом противостоянии России. В экономике – «своя рубашка ближе к телу». Подробности...
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Главный принцип спецподразделения «Альфа»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
29 июля свой праздник отмечают особые люди. Сотни бойцов сверхчеловеческой выдержки и уникальных умений. Официально – управление «А» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Или, как ее принято называть, группа «Альфа». Подробности...
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От впадения в детство американской элиты становится страшно

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Допрос спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США выглядел странно. Самое страшное открытие, которое сделали конгрессмены и простые американцы, состоит в том, что никто толком не знает, кто же вмешался в выборы 2016 года. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

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          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

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              Почему Китай вспомнил об «отобранном Россией» Сахалине

              Согласно летописям времен династии Западная Хань, на севере Китая находился большой остров, которым управляла династия Чжунъюань   30 июля 2019, 09:58
              Фото: Yandex.ru/maps
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              В СМИ КНР появились статьи о крупнейшем острове России – Сахалине, который богат нефтью и газом, а ведь когда-то был частью Китая. Что означают эти переживания о давно утраченных землях, которые к тому же, по сути, никогда не были китайскими? Нужно ли видеть в этом угрозу, территориальные претензии и продолжение истории о школьных картах, где русские земли – часть Китая? Давайте разберемся.

              Принято считать, что в газетах коммунистического Китая «так просто ничего не напишут», особенно про политику. Строгость советской цензуры, помноженная на китайский файрвол для интернета, дает именно такие представления о КНР.

              В реальности все так – и не так. В партийной печати тон блюдут весьма строго, в актуальной политической – тоже строго, но Китай потому и стал гигантской мировой экономикой, что пошел по пути, отличном от советского администрирования в каждой лавке. В Китае, точнее в китайском сегменте интернета, функционирует почти такой же рыночный капитализм, как у нас или в США, со всеми вытекающими последствиями: кликбейт, борьба за просмотры, яркие заголовки, дешевые сенсации, развлекательные тесты – все ради просмотров и рекламных денег.

              Больших денег. Объем потенциальной аудитории определяется прежде всего статусом самой населенной страны мира и ставкой ее властей на развитие внутреннего потребления.  

              Однако представления об административно-командной системе в СМИ КНР чрезвычайно живучи в российском социуме, поэтому подобные сообщения способны вызвать некоторое беспокойство. Цитируем:

              «Русские археологи нашли каменную стелу на острове, который Россия отобрала у Китая... Остров Сахалин очень богат природными ресурсами. Обнаруженные там запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, а это больше, чем в одном из нефтяных месторождений в китайском Дацине. Эти запасы могут принести России 500 миллиардов долларов. Поэтому утрата Сахалина – большая потеря для Китая».

              Тут легко разглядеть претензию на русский остров и на его богатства, что бьет прямо в нерв, взбудораженный мифом о «китайской угрозе». Просыпающийся на востоке монстр, готовый пожрать малонаселенные территории РФ со всеми их ресурсами, становится как будто бы ближе и страшнее.

              Миф о «китайской угрозе» газета ВЗГЛЯД разбирала совсем недавно. Если коротко, китайцев в России живет очень мало и наши территории им попросту не нужны. Через пять дней после выхода этого материала примерно то же самое в одном из своих интервью рассказал и глава МИД РФ Сергей Лавров. 

              Тогда откуда же этот политический ревизионизм вокруг Сахалина? Это от издания Sohu – крупнейшего информационного бренда в китайском интернете. Там можно искать информацию, читать новости, играть в игры, смотреть видео, в общем, это местный аналог «Яндекса», только значительно более крупный.

              Статьи на этом ресурсе редко претендуют на серьезную аналитику, скорее, это развлекательные материалы, пусть даже и политического характера. Политика – это тоже ходовой в информпространстве товар, особенно политика патриотического толка и в версии «кругом враги». Так или иначе, рядом собрано всё интересное. И если вы прочитали на российском развлекательном сайте материал о том, что Калифорния когда-то была русской, он появился там по тем же причинам, по каким на Sohu появился материал о китайском Сахалине – люди на это кликают.

              Впрочем, в случае Сахалина история особая – и особенно интересная, почти детективная: российские археологи откопали там некий артефакт с иероглифами, коллеги из КНР помогли расшифровать. Оказывается, это надпись на каменной стеле, которой император Цяньлун поздравил себя с 70-летием: «Шестому сыну неба, правителю в пятом поколении исполнилось семь десятилетий».

              «Судя по данному стихотворению, Цяньлун был очень доволен своим правлением, он считал, что никому из древних императоров с ним не сравниться. Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России. Сейчас его слова кажутся нам смешными, поэтому можно сказать, что, написав данные строчки, он утратил свое достоинство», – пишет автор.

              Может показаться, что автор к императору относится без должного почтения – и это впечатление не обманчиво. Правление Цяньлуна – это пик величия Цин, после чего империя стала слабеть и загнивать, в чем китайцы справедливо винят правящую династию. И делают это не только как коммунисты-республиканцы, но и по личным мотивам – как некогда дискриминируемая группа населения.

              Цин – это династия маньчжуров. Сейчас в КНР живет всего 10 миллионов маньчжуров, их язык отнесен к вымирающим, а когда-то маньчжуры держали китайцев (хань) за людей второго сорта и запрещали им селиться севернее Пекина. То есть и на Сахалине тоже.

              Династия Цин владела островом (тогда в России еще даже не знали, что это остров) в общем-то условно, никого об этом не предупреждая и не ведя там осознанной хозяйственной деятельности. Местное население составляли такие народы, как айны и нивхи. Когда же в Петербурге все-таки выяснили, что Сахалин именно остров, была проведена хитрая политическая игра, по итогам которой мы забрали Приамурье у Китая (об этом газета ВЗГЛЯД писала здесь), но на сам Сахалин еще некоторое время не претендовали, разделив его управление с Японией не по границе, как после проигранной войны, а в целом – остров стал как бы общим.

              Потом, спустя годы, он все же стал полностью российским, а Японии взамен достались Курильские острова. Кстати, именно на этом договоре базируется ревизионизм Токио, где продолжают мечтать о возвращении северных территорий.

              Китай от российско-японских исторических споров за Сахалин и Курилы довольно далек. Договоры эпохи разложения Цин там считают неравноправными, «навязанными», это же касается и договоров с Россией, но с нами давно заключены новые договоры и вопрос госграницы полностью урегулирован. Поминание истории Сахалина – это больше забавный факт из серии «а вы знаете, товарищи, что...», в котором сплелись интересные для китайцев вещи: древние памятники, раздражение династией Цин и отношения с северным соседом.

              Про Россию на Sohu пишут регулярно – мы в тренде, можем порадоваться. За последнее время там вышли, к примеру, статьи о том, почему китайские женихи недовольны российскими невестами. А также о том, почему только Россию называют «страной воинственного народа».

              В материале не указывается, кто нас так называет, но подчеркивается, что это святая правда, потому что:

              Россия всех и всегда побеждала, русские не боятся умереть ради победы, русские готовы стоять до конца.

              «Именно из-за такого русского характера США никогда не решались скрестить с русскими оружие, а все остальные крупные государства пребывали в страхе. Никому не удастся превзойти Россию в упорстве. Найдется ли страна, способная обойти ее по всем трем пунктам? Нет, поэтому Россия является единственной «страной воинственного народа», – сообщает Sohu.

              И это все, что нам нужно знать о «китайской угрозе» применительно к развлекательным порталам Поднебесной. Они одинаково охотно восхищаются Россией, запугивают читателя Россией, поддерживают Россию, обижаются на Россию, в общем, делают упор на эмоции, которые приносят просмотры и «лайки».

              А у нас потом ищут в этом признаки коварной китайской экспансии. Главное, чтоб китайцы об этом не прознали. Неудобно получится. Нам, «стране воинственного народа», паранойя явно не по погонам.


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