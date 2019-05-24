Кто разрешил китайцам переименовать два километра России

Название китайской фирмы впервые будет увековечено на карте России, точнее, на карте одного из наших городов. Речь идет о компании Haier, в честь которой в Набережных Челнах решили назвать улицу – отрезок дороги в промзоне. Ранее компания пообещала вложить в город миллиард долларов инвестиций. Но инициатива уже вызвала гнев многих горожан. К лицу ли России торговать своей топонимикой?

Челнинский горсовет переименовал отрезок Промышленной улицы в городской промзоне в улицу Корпорации Haier. Об этом сообщил в пятницу «Коммерсант». Решение приняли почти единогласно, только двое были против, один воздержался.

С предложением выступили сами инвесторы из Поднебесной. Компания Haier («Хайер» от китайского слова, означающего «море») строит в городе промышленные объекты. Сейчас в ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития) «Набережные Челны» работает завод холодильников Haier, где трудится 600 человек. Компания в целом уже вложила 50 млн долларов в Татарстан. В будущем на прилегающей территории улицы китайцы обещают построить индустриальный парк – 12 предприятий по производству сложной бытовой техники.

Как утверждает местная пресса, китайцы сами обратились к властям Набережных Челнов с такой идеей. Мэр города Наиль Магдеев оказался не против и озадачил местную комиссию по топонимике. Как рассказал изданию БИЗНЕС Online член этой комиссии Альберт Петров, речь идет не столько о переименовании части заселенной жителями улицы Промышленной, сколько о присвоении названия простому двухкилометровому участку дороги.

«Это безымянная улица от кольца (кругового перекрестка улицы Промышленной и улицы Моторной) и до выезда из города в Тукаевский район», – рассказал Петров. Он одобряет просьбу китайцев, потому что так и так уже «всю прилегающую территорию уже отдали Haier под новые заводы».

Однако в соцсетях многие челнинцы выразили свое недовольство. Так, судя по результатам запущенного в сети «ВКонтакте» опроса, 80% его участников выступают против подобной инициативы.

«Я не против инвестиций и рабочих мест. Но где наше самоуважение? Год назад вся республика боролась за родной язык, это было правильно. А тут приехали богатые иностранцы, перед ними сразу склонились. Готовы отдать за обещания денег часть нашей истории и памяти. Небольшую часть, но если это только начало?», – возмущается инициатор опроса в сети, житель города Булат Усманов, которого цитирует портал Chelny-biz.ru .

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Член горсовета Владимир Васев, который голосовал против переименования, потребовал устроить хотя бы публичные слушания среди горожан. «Считаю, что льготные инвестиции в экономику, дающие сверхприбыль инвестору, не предоставляют ему права оказывать влияние на культуру и общественный уклад», – заявил он.

Опасается Васев и будущей китайской массовой миграции. Депутат напоминает: в Челнах практически отсутствует безработица, а значит наступит момент, когда город больше не сможет снабжать китайское предприятие рабочими и тогда властям придется разрешить завозить рабочих из самой Поднебесной.

Добавим, что в Челнах уже есть опыт «коммерческого переименования» объектов. В 2011 году тогдашний мэр Василь Шайхразиев предлагал бизнесменам за 350 тыс. рублей переименовывать в их честь остановки общественного транспорта и заодно брать на себя расходы на содержание объекта.

«Такие улицы у компании Haier теперь есть в четырех самых крупных государствах мира: в США, в Индии, в Китае и в России. Больше нигде не будет», – заявила газете ВЗГЛЯД директор по развитию бизнесов Haier в России Людмила Романова.

По ее словам, корпорация выступила с такой инициативой именно в Набережных Челнах, где будет расположен самый крупный иностранный проект компании.

«Под него выделено 127 гектаров земли, где будут построены самые современные, умные заводы, которых в России пока нет. При этом наши инвестиции составят более 1 млрд долларов», – подчеркнула Романова.

Недовольство некоторых горожан и депутатов стало для нее неожиданностью. «Мы, к сожалению, социологические опросы не проводили, но негативной реакции не ожидали. Потому что переименование будет даже не всей улицы, а лишь маленькой ее части в самом конце города, только вдоль индустриального парка», – подчеркнула Романова.

Российские экономисты полагают, что такую практику вполне можно распространить на другие города, если она поможет наполнить муниципальные бюджеты.

«Если с именем корпорации не связано ничего предосудительного, и если горожане ничего не имеют против, то почему бы и нет? Это дело контрактное. Также, как и в любом договоре, где стороны оценивают выгоды и издержки, так и здесь власти поступают схожим образом», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий отделом международных рынков капитала ИМЕМО РАН Яков Миркин.

«Схожая практика была и в советское время. Есть множество примеров, когда улица или переулок были названы в честь предприятия или какого-то завода. Для нас это привычно», – напомнил собеседник.

«Если Китай и местные власти придумали что-то новенькое для того, чтобы дозакачать денежных средств для блага жителей, то это никому не помешает», – добавил Миркин и в шутку даже предложил проводить тендер среди российских и зарубежных компаний по коммерческому переименованию улиц.

«О, здесь много возможностей! Особенно в условиях огромного дефицита финансирования из центра регионов,

– сыронизировал эксперт. – Можно было бы еще бартерные сделки проводить или даже открыть аукционный дом, особенно в части улиц, выставляемых на реновацию».

Напомним, что в советское время практика наименований улиц в честь конкретных предприятий была очень распространенной (например, в Москве до сих пор есть проезд завода «Серп и Молот»). По понятным причинам, тогда прямых бартерных сделок (название улицы в обмен на инвестиции) не было – всё и так было государственным.

За рубежом же такие переименования практикуются, и там тоже иногда доходит до скандалов. Правда, название компании там зачастую совпадает с фамилией ее основателя. Как писал журнал «Эра авто», в 2012 году автоконцерн «Порше» попросил власти Атланты (США) переименовать авеню Генри Форда-второго в авеню Фердинанда Порше. Дело в том, что размещавшийся на этой улице ранее завод «Форд» уже закрылся, а на его месте «Порше» запланировало возвести свою американскую штаб-квартиру. Но горсовет отказал, напомнив, что во время войны Фердинанд Порше сотрудничал с нацистами. Тот факт, что основатель «Форда» тоже сотрудничал с нацистами, горсовет почему-то не смущал.