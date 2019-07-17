Китай поблагодарил Лаврова за развенчание мифа о «китайской угрозе»

В Пекине высоко ценят слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о российско-китайских отношениях и о несостоятельности мифа о «китайской угрозе», заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Дипломат подчеркнул, что Китай поддерживает эту позицию, передает ТАСС.

«Китай высоко ценит слова, которые сказал министр иностранных дел Лавров о российско-китайских отношениях, и поддерживает его позицию», – указал Шуан.

По его словам, под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня развития.

«Эти отношения наделили нас уверенностью и способностью противостоять любым вызовам. Любые попытки спровоцировать раскол между Китаем и Россией обречены на провал. Уверены, что наши отношения станут еще более сильными, устойчивыми и активными», – заключил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что Китай не несет угрозы для России.

«Российско-китайский пограничный вопрос давно и окончательно урегулирован. Отсутствие территориальных претензий зафиксировано в двустороннем Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года», – сказал министр.

По его мнению, миф о «китайской угрозе» раскручивают те, кто обеспокоен развитием российско- китайских связей.

Лавров не доверяет информации о том, что на Дальнем Востоке и в Сибири проживают 12 млн китайцев.

Ранее сообщалось, что США на переговорах с Россией в Женеве планируют обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с КНР. При этом Китай не нашел оснований для трехстороннего договора по ядерному оружию.