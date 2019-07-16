Китай не нашел оснований для трехстороннего договора по ядерному оружию

Китай не видит оснований для участия в обсуждении трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

«В настоящий момент мы не видим никаких оснований или предварительных условий для участия Китая в таких обсуждениях», – приводит РИА «Новости» слова китайского дипломата.

Гэн Шуан отметил, что Россия неоднократно с пониманием относилась к позиции Китая по этому вопросу.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило, что США на переговорах с Россией в Женеве планируют обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с КНР.

Новый раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности состоится 17-18 июля в Женеве. Американскую делегацию будет возглавлять первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Российской делегацией будет руководить замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Напомним, на прошлой неделе Генштаб ВС России обвинил США в невыполнении обязательств по сокращению ядерных носителей. Ранее Москва предупредила о возможности прекращения Договора СНВ-3, указав на ключевой фактор для продления договора.

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