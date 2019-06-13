МИД назвал ключевой фактор для продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Договор по сокращению наступательных вооружений (СНВ-3) невозможно продлить без решения вопроса по американским переоборудованным носителям.

«Договор истекает 5 февраля 2021 года, его можно продлить еще на пять лет. Этим надо заниматься и с точки зрения решения проблемы искусственного выведения США значительного количества своих стратегических носителей, которые объявлены переоборудованными под неядерные миссии. Сделано это так, что Россия не может самостоятельно, в соответствии с положением договора, подтвердить необратимость такого переоборудования», – пояснил замминистра, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что проблему необходимо решить, так как продлить договор без этого не получится.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если США не захотят продлевать СНВ-3, то Россия также не будет этого делать. При этом глава государства отметил, что отечественное вооружение способно защитить страну на длительную историческую перспективу.