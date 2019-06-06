Путин заявил о возможности прекращения Договора СНВ-3

Взгляд
6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 15:02  |  vz.ru
Разделы

Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
Перейти а раздел…

Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
Перейти а раздел…

Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Флагман Черноморского флота получил шанс на вторую жизньФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России. До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение? Подробности...
Перейти а раздел…

Бюрократы превращают Зеленского в Порошенко

Зеленский вынужден копировать внешнеполитические манеры Порошенко - возможно, сам того не желаяФото: Francois Lenoir/Reuters
Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался плагиатором – он украл речь, да не у кого-нибудь, а у своего предшественника Петра Порошенко. Как такое произошло, кто подставил главу украинского государства и почему происходящее является не случайностью, а закономерной для Украины тенденцией? Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Глобализация по-китайски

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Во время визита гигантской китайской делегации в Москву самым повторяемым словом было «доверие». Возможно ли доверие к китайцам – отдельный вопрос. Главная проблема – возможно ли в цифровую и сетевую эпоху доверие в принципе. Подробности...

Пушкин как огненный столп от России к Западу

Владимир Можегов, публицист
Сегодня 220 лет Пушкину. Хороший повод вспомнить о «нашем всем» не только как о поэте, но и как о мыслителе. Тем более он блестяще сформулировал, что есть Россия и какова ее роль в мире, заранее разрешив и нынешние споры. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Американский сериал «Чернобыль» как-то неожиданно «зашел» русской аудитории. Несмотря на явные фактические ляпы, «Чернобыль» бьет рекорды просмотров как в бывшем СССР, так и в некоторых других странах. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые громкие взрывы на военных объектах в России

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

    Как нападают на российских журналистов

      Перейти а раздел…

      Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
      Подробности...

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Должны ли граждане России иметь право на эвтаназию?
          • Да

          • Нет

          Как вы поступите, увидев массовую драку?
          • Вмешаюсь и попробую разнять дерущихся

          • Вызову полицию

          • Пройду мимо – сами разберутся

          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Путин заявил о преодолении всех трудностей от санкций
            Попавшие под танковый огонь солдаты потребовали от Минобороны компенсацийПутин назвал приемлемую для России цену на нефтьСечин заявил о контроле США над отраслями российской промышленностиВ Эстонии начались массовые увольнения из-за российского электричества
            В России могут повысить возраст детстваНа Украине раскрыли, как «кидали и обманывали» РоссиюФинансист службы подземных бункеров президента погиб в МосквеМинаев опубликовал жесткий ответ «Тяжелому люксу» Собчак
            Десять детей приехавшей в Грузию из России украинки вышлют на родинуЭксперты сказали, спасут ли Украину китайские инвестицииУмер актер, сыгравший главную роль в фильме «Джек Восьмеркин – американец»У ООН возникли проблемы с наличностью

            Главная тема


            Бюрократы превращают Зеленского в Порошенко

            громкое дело


            В причастности к убийству российских журналистов в ЦАР заподозрили разведку Франции и Ходорковского

            в тяжелом состоянии


            Панкратова-Черного экстренно госпитализировали

            апрель 2014 года


            США предлагали России повторить референдум по Крыму

            Видео

            близкие взгляды


            Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

            громкой дело


            Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

            природные ресурсы


            Россия и Китай могут поставить США на колени

            воинственная риторика


            Как Прибалтика провоцирует третью мировую войну

            викторина


            Враги Пушкина – кто они?

            Наступление на Москву


            Геворг Мирзаян: Как США хотят побеждать Россию

            Неизбежность наказания


            Дмитрий Михайлин: Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

            Окрик из Вашингтона


            Глеб Простаков: Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

            на ваш взгляд


            Должны ли граждане России иметь право на эвтаназию?

            Путин заявил о возможности прекращения Договора СНВ-3

            6 июня 2019, 14:27

            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати

            Президент Владимир Путин заявил, что если США не хотят продлевать Договор СНВ-3, то и Россия не будет этого делать, подчеркнув, что отечественные вооружения способны защитить страну на длительную историческую перспективу.

            «Если никому не хочется продлевать договор по СНВ-3, мы не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких. Никакого формального оформления переговорного процесса нет, а в 2021 году все закончится. Я обращаю ваше внимание, вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений, или, допустим, размещение оружия в космосе», – сказал Путин на встрече с главредами мировых информагентств.

            Он отметил, что продление договора сейчас на повестке дня. «Можно не продлевать, у нас наши новейшие системы такие, что обеспечат безопасность гарантированно России на достаточно длительную историческую перспективу. Я имею в виду, что мы сделали значительный шаг вперед, прямо сказать, мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия», – заявил Путин.

            Глава государства добавил, что США выходом из договоров по стратегическим вооружениям раскачивают фундаментальные основы мировой стабильности.

            Он напомнил, что ранее США вышли из договора по ПРО. «А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности, и очень серьезный шаг», – сказал Путин. Он добавил, что теперь США по сути в одностороннем порядке решили прекратить участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), причем, в этом случае пытаются «свалить» ответственность за это на Россию.

            В то же время Путин подчеркнул, что последний разговор с президентом США Дональдом Трампом вселил в него оптимизм в сфере дальнейшей ситуации в области безопасности, передает ТАСС.

            «Последний разговор у меня с президентом Трампом все-таки вселяет определенный оптимизм, должен сказать. Потому что Дональд мне сказал, что он тоже этим озабочен, он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружение, эти деньги можно было бы направить на другие цели. Я с ним полностью согласен», – сказал Путин.

            Российский лидер напомнил и о своей недавней встрече с госсекретарем США Майком Помпео. «Мы с ним встречались в Сочи, примерно в таком же ключе высказывался. Ну, если они так считают, так надо предпринять какие-то практические шаги к совместной работе», – заявил президент.

            По словам Путина, после создания ядерного оружия человечество находится в относительном глобальном покое. Президент напомнил, что история человечества полна историй конфликтов, правда, за всеми конфликтами всегда наступал мир.

            «Лучше бы до конфликтов не доводить. Вот после изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного покоя. Относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов. Состояние относительного глобального покоя 75 лет, почти 75 лет», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

            Он также подчеркнул, что игнорирование современных угроз и опасностей в мире может привести к глобальной катастрофе. «Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого «огненного змея», если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки - это же может привести к глобальной катастрофе», – сказал Путин.

            Об этом он заявил на встрече с главами международных информагентств, которой он в этом году открывает череду своих мероприятий в рамках и на полях Петербургского международного экономического форума. Сам президент заявил, что эта встреча позволит ему «размяться» перед ПМЭФ.

            Во встрече принимают участие президент испанского агентства EFE Фернандо Гареа, главный редактор итальянского агентства ANSA Луиджи Конту, гендиректор Deutsche Presse-Agentur Петер Кропш, гендиректор британского холдинга The Press Association Limited Клайв Маршалл, исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg (США) Розалинд Мэтисон, президент агентства Associated Press Гари Пруитт, исполнительный директор Kyodo News (Япония) Хироки Сугита, гендиректор иранского информагентства IRNA Сейед Зия Хашеми, президент китайского агентства Синьхуа Цай Минчжао и президент, гендиректор агентства France Presse Фабрис Фрис. Россию на встрече представляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

            В мае российское посольство в США опровергло сообщение Washington Post о том, что Москва и Вашингтон якобы ведут переговоры о перспективах Договора о стратегических наступательных вооружениях.

            До этого специальный помощник президента США Тим Моррисон заявил, что Дональд Трамп примет решение по продлению договора о сокращении стратегических вооружений в 2020 году.

            Договор СНВ был предметом обсуждений президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео в ходе переговоров в Сочи. В мае в Конгресс внесли законопроект с призывом к Белому дому продлить с Россией действие СНВ-3 до 2026 года.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............