Путин заявил о возможности прекращения Договора СНВ-3

Президент Владимир Путин заявил, что если США не хотят продлевать Договор СНВ-3, то и Россия не будет этого делать, подчеркнув, что отечественные вооружения способны защитить страну на длительную историческую перспективу.

«Если никому не хочется продлевать договор по СНВ-3, мы не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких. Никакого формального оформления переговорного процесса нет, а в 2021 году все закончится. Я обращаю ваше внимание, вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений, или, допустим, размещение оружия в космосе», – сказал Путин на встрече с главредами мировых информагентств.

Он отметил, что продление договора сейчас на повестке дня. «Можно не продлевать, у нас наши новейшие системы такие, что обеспечат безопасность гарантированно России на достаточно длительную историческую перспективу. Я имею в виду, что мы сделали значительный шаг вперед, прямо сказать, мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия», – заявил Путин.

Глава государства добавил, что США выходом из договоров по стратегическим вооружениям раскачивают фундаментальные основы мировой стабильности.

Он напомнил, что ранее США вышли из договора по ПРО. «А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности, и очень серьезный шаг», – сказал Путин. Он добавил, что теперь США по сути в одностороннем порядке решили прекратить участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), причем, в этом случае пытаются «свалить» ответственность за это на Россию.

В то же время Путин подчеркнул, что последний разговор с президентом США Дональдом Трампом вселил в него оптимизм в сфере дальнейшей ситуации в области безопасности, передает ТАСС.

«Последний разговор у меня с президентом Трампом все-таки вселяет определенный оптимизм, должен сказать. Потому что Дональд мне сказал, что он тоже этим озабочен, он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружение, эти деньги можно было бы направить на другие цели. Я с ним полностью согласен», – сказал Путин.

Российский лидер напомнил и о своей недавней встрече с госсекретарем США Майком Помпео. «Мы с ним встречались в Сочи, примерно в таком же ключе высказывался. Ну, если они так считают, так надо предпринять какие-то практические шаги к совместной работе», – заявил президент.

По словам Путина, после создания ядерного оружия человечество находится в относительном глобальном покое. Президент напомнил, что история человечества полна историй конфликтов, правда, за всеми конфликтами всегда наступал мир.

«Лучше бы до конфликтов не доводить. Вот после изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного покоя. Относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов. Состояние относительного глобального покоя 75 лет, почти 75 лет», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что игнорирование современных угроз и опасностей в мире может привести к глобальной катастрофе. «Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого «огненного змея», если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки - это же может привести к глобальной катастрофе», – сказал Путин.

Об этом он заявил на встрече с главами международных информагентств, которой он в этом году открывает череду своих мероприятий в рамках и на полях Петербургского международного экономического форума. Сам президент заявил, что эта встреча позволит ему «размяться» перед ПМЭФ.

Во встрече принимают участие президент испанского агентства EFE Фернандо Гареа, главный редактор итальянского агентства ANSA Луиджи Конту, гендиректор Deutsche Presse-Agentur Петер Кропш, гендиректор британского холдинга The Press Association Limited Клайв Маршалл, исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg (США) Розалинд Мэтисон, президент агентства Associated Press Гари Пруитт, исполнительный директор Kyodo News (Япония) Хироки Сугита, гендиректор иранского информагентства IRNA Сейед Зия Хашеми, президент китайского агентства Синьхуа Цай Минчжао и президент, гендиректор агентства France Presse Фабрис Фрис. Россию на встрече представляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

В мае российское посольство в США опровергло сообщение Washington Post о том, что Москва и Вашингтон якобы ведут переговоры о перспективах Договора о стратегических наступательных вооружениях.

До этого специальный помощник президента США Тим Моррисон заявил, что Дональд Трамп примет решение по продлению договора о сокращении стратегических вооружений в 2020 году.

Договор СНВ был предметом обсуждений президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео в ходе переговоров в Сочи. В мае в Конгресс внесли законопроект с призывом к Белому дому продлить с Россией действие СНВ-3 до 2026 года.