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    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Встреча Пашиняна с Западом закончилось оглушительным ничем

    Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    6 комментариев
    7 апреля 2024, 11:12 • Новости дня

    Точность ТОС «Солнцепек» повысили до метров

    «Сигнал»: Точность тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» повысили до единиц метров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ, сообщил ген директор ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов.

    Как сказал Пименов в эфире программы «Военная приемка», РХБЗ попросили создать новую систему ориентирования, позволяющее существенно сократить время пребывания ТОС на боевой позиции, что повысило точность работы до единичных метров, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» заявил, что ТОС «Солнцепек» работает очень эффективно, такого оружия становится все больше и больше.

    6 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500

    MWM: ВС России усилили огневую мощь на Украине благодаря бомбам ОДАБ-500

    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Термобарические боеголовки авиабомб ОДАБ-500 делают вылеты Су-34 более смертоносными при нанесении ударов по укрепленным украинским позициям, сообщила Military Watch Magazine.

    В материале приводится видео Минобороны России, где истребители Су-34 применяют фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск, передает РИА «Новости».

    MWM пишет, что применение ОДАБ-500 в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи.

    Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применить на Украине сверхтяжелые бомбы ФАБ-3000.

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    5 апреля 2024, 07:10 • Новости дня
    Российские военные вошли в пригород Часова Яра

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра и обнаружили минные заграждения

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    «От наших позиций до Часов Яра остается около полукилометра», – рассказал Гагин РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских военных тщательно выверено, чтобы сберечь личный состав.

    Гагин отметил, что ВСУ отступили в Часов Яр из Артемовска и усиливали группировку «не один месяц».

    «У них было около года для подготовки к штурму. Это существенный срок. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения», – подчеркнул советник Пушилина.

    Ранее сообщалось, что украинские войска перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, предпринимая безуспешные попытки вернуть утерянные ранее рубежи.

    При этом город Часов Яр теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.



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    5 апреля 2024, 10:55 • Новости дня
    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию «Ростех») передал Минобороны первую с начала года партию бомбардировщиков Су-34.

    Как сообщили в пресс-службе Ростеха, после завершения всего комплекса заводских испытаний первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленная на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, передана ВКС России в рамках исполнения гособоронзаказа, передает ТАСС.

    Как отметили в Ростехе, Новосибирский завод ожидает новый этап техперевооружения и модернизации производства, в связи с этим планируется привлечение более 1 тыс. новых сотрудников.

    Ранее российские Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    5 апреля 2024, 04:47 • Новости дня
    Российские военные пресекли попытку атаки на Краснодарский край

    Российские военные пресекли попытку атаки ВСУ на Краснодарский край

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные предотвратили атаку Вооруженных сил Украины на Краснодарский край, заявил глава Ейского района региона Роман Бублик.

    По его словам, Вооруженные силы РФ сработали «оперативно и слаженно».

    «Попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района», – передает РИА «Новости» сообщение Бублика по поводу «вспышек в небе».

    Глава района подчеркнул, что никаких разрушений на территории района нет.

    «Могу заверить: Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой», – подчеркнул глава района.

    Ранее МЧС сообщило об обстреле в Белгородской области села Репяховка и попросило его жителей спуститься в подвал или укрытие.

    Из-за обстрелов из Белгорода в другие регионы России уехали более 9 тыс. детей. В частности, в Вологду и Волгоград прибыли 400 белгородских детей.

    Кроме того, российская ПВО 2 апреля сбила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями.

    Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что четыре БПЛА были уничтожены над Курским и Октябрьским районами области.

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    7 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow

    Гендиректор «Высокоточных комплексов» Рязанцев сообщил об успешном поражении «Панцирем-М» крылатой ракеты Storm Shadow

    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow
    @ The Wall Street Journal/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow, сообщил гендиректор «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) Олег Рязанцев.

    Рязанцев в интервью на канале «Звезда плюс» рассказал, что корабль на боевом дежурстве поразил ракету Storm Shadow, то есть речь идет о «первом эффективном успешном применении» данного ЗРК против англо-французской крылатой ракеты. Рязанцев подчеркнул, что «Панцирь-М» создан «для борьбы с такого рода угрозами», передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны – «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО».

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    5 апреля 2024, 07:23 • Новости дня
    В Энгельсе сбили украинский беспилотник

    В городе Энгельсе Саратовской области сбили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    В Энгельсе ликвидировали БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    «В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений от падения обломков аппарата нет.

    Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили атаку Вооруженных сил Украины на Краснодарский край. Попытка террористической атаки была пресечена на большом расстоянии от Ейского района.

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    5 апреля 2024, 00:27 • Новости дня
    Столтенберг: НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса намерений направить на Украину боевые подразделения

    Столтенберг: НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

    «Мы не намерены направлять никаких боевых подразделений на Украину», – сказал Столтенберг в эфире Польского телевидения, передает РИА «Новости».

    Так он прокомментировал статью консультанта госдепартамента США Эдварда Люттвака, что НАТО придется отправить на Украину войска, поскольку Киеву не хватает военных.

    При этом Столтенберг призвал усилить поставки на Украину вооружения.

    «Союзники по НАТО направляют на Украину существенную военную поддержку. Мы должны интенсифицировать эту деятельность и передавать еще больше, особенно систем противовоздушной обороны», – подчеркнул генсек НАТО.

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    5 апреля 2024, 11:48 • Новости дня
    Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против дронов
    Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против дронов
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации, сообщается в статье газеты «Уралвагонзавода».

    Как указано в материале, в данный момент ведется установка комплекса средств снижения заметности, танки комплектуются средствами РЭБ, направленными на противодействие БПЛА, передает РИА «Новости».

    Ранее УВЗ усилил защиту бронетехники от противотанковых снарядов.

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    4 апреля 2024, 22:19 • Новости дня
    ПВО сбила три БПЛА над Курском

    ПВО предотвратила атаку украинских беспилотников на Курск, сбив три БПЛА

    ПВО сбила три БПЛА над Курском
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская система ПВО сбила три украинских беспилотных летательных аппарата над Курском, предотвратил атаку БПЛА на город, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется. Оперативные службы выехали на место», – написал губернатор в своем Telegram-канале

    По его словам, во время атаки БПЛА было попадание в жилой дом в одном из СНТ. Еще в двух частных домах в самом Курске началось возгорание.

    Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника ВСУ на рынке в Курске произошел пожар.

    Губернатор Старовойт сообщил, что оперативные службы выехали на место падения беспилотника. Он также призвал не приближаться к обломкам во избежание беды.

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    5 апреля 2024, 09:45 • Новости дня
    В Киеве заявили о грядущем критическом моменте для ВСУ

    Ермак: Украина на грани критического момента из-за нехватки вооружений

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна находится на грани критического момента из-за нехватки вооружений и недостаточной помощи со стороны Запада.

    В интервью газете Politico он выразил надежду, что законопроект о выделении помощи Украине будет принят в этом месяце, так как украинской армии срочно требуются системы ПВО и ракеты для ЗРК Patriot, передает Ura.ru.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Западу необходимо нарастить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot для нужд ВСУ.

    Москва подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    5 апреля 2024, 02:43 • Новости дня
    В Ростовской области в ходе атаки беспилотников повреждена электроподстанция

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области в ходе массированной атаки беспилотников повреждена электроподстанция, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», – написал Голубев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в Морозовском районе региона подразделения противовоздушной обороны, которые отражали атаку беспилотников, уничтожили более 40 воздушных целей.

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    5 апреля 2024, 10:19 • Новости дня
    Представлена позволяющая удвоить производительность военной техники разработка

    Представлена позволяющая удвоить производительность военной техники разработка «Росэлектроники»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалист НПО «Импульс» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработал новое техническое решение, которое позволит в два раза увеличить производительность разрабатываемых образцов военной техники, сообщили в Ростехе.

    Как говорится в сообщении, в холдинге «Росэлектроника» изобрели новое решение в области создания перспективных вычислительных комплексов, позволяющее вдвое повысить производительность разрабатываемых образцов военной техники, передает ТАСС.

    Там добавили, что разработка помогла повысить производительность и ТТХ изделий, оставив неизменными стоимость и сроки разработки.

    Ранее холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) освоил производство полимерных диэлектриков, которые могут использоваться при создании космической техники.

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    5 апреля 2024, 05:21 • Новости дня
    Группа вертолетов поразила опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Вертолетная группа Воздушно-космических сил России поразила опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Ударная группа вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России поразила опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщает Минобороны.

    Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила «опорный пункт и скопление живой силы противника» на Купянском направлении, приводит РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

    Отмечается, что в состав группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8.

    Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Координаты цели передал авиационный наводчик. После атаки вертолеты совершили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета.

    Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее Работино в Запорожской области.

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    5 апреля 2024, 03:07 • Новости дня
    Японские военные решили поучаствовать в учениях США и Филиппин «Баликатан»

    Силы самообороны Японии заявили о желании присоединиться к учениям США и Филиппин «Баликатан» в качестве участников

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Японии прорабатывает вопрос о полноценном участии Сил самообороны страны в ежегодных совместных учениях США и Филиппин «Баликатан».

    Сейчас японская сторона представлена на учениях в качестве наблюдателей, пишет газета «Иомиури», передает ТАСС.

    Отмечается, что тема укрепления сотрудничества в области безопасности будет одной из основных на запланированном 11 апреля в Вашингтоне трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин.

    Издание подчеркивает, что укрепление сотрудничества трех стран направлено на сдерживание Китая, чья военная деятельность вызывает опасения в Вашингтоне и Токио.

    В ежегодных учениях «Баликатан» принимают участие порядка 17 тыс. военных не только из США и Филиппин, но и из Франции и Австралии. В апреле они будут проводиться в районе Южно-Китайского моря.

    Ранее сообщалось, что Япония, США и Филиппины решили создать совместную систему защиты от кибератак, первоочередной задачей которой станет укрепление охраны критической инфраструктуры: серверов правительственных учреждений и оборонных ведомств.

    Ожидается, что соответствующая договоренность будет достигнута на трехстороннем саммите, который состоится в Вашингтоне на следующей неделе.

    Страны планируют активизировать трехстороннее сотрудничество в сфере кибербезопасности. Сейчас оно в основном ведется в двустороннем формате между Токио и Вашингтоном, а также между Вашингтоном и Манилой.

    Ожидается, что 10 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с президентом США Джо Байденом и обсудит с ним укрепление как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону.

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    5 апреля 2024, 09:01 • Новости дня
    Минобороны получило от Ростеха партию БМП-3

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предприятия госкорпорации «Ростех» поставили российскому военному ведомству партию боевых машин пехоты 3-го поколения, сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».

    Как сообщили в пресс-службе, «Курганмашзавод» поставил партию БМП-3 в рамках исполнения ГОЗ, передает РИА «Новости».

    Напомним, 20 февраля в Российские войска поступила первая в этом году партия БМП-3.

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