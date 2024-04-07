Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.37 комментариев
Точность ТОС «Солнцепек» повысили до метров
«Сигнал»: Точность тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» повысили до единиц метров
Точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ, сообщил ген директор ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов.
Как сказал Пименов в эфире программы «Военная приемка», РХБЗ попросили создать новую систему ориентирования, позволяющее существенно сократить время пребывания ТОС на боевой позиции, что повысило точность работы до единичных метров, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» заявил, что ТОС «Солнцепек» работает очень эффективно, такого оружия становится все больше и больше.