Точность ТОС «Солнцепек» повысили до метров

Японские военные решили поучаствовать в учениях США и Филиппин «Баликатан»

Силы самообороны Японии заявили о желании присоединиться к учениям США и Филиппин «Баликатан» в качестве участников

Tекст: Денис Тельманов

Сейчас японская сторона представлена на учениях в качестве наблюдателей, пишет газета «Иомиури», передает ТАСС.

Отмечается, что тема укрепления сотрудничества в области безопасности будет одной из основных на запланированном 11 апреля в Вашингтоне трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин.

Издание подчеркивает, что укрепление сотрудничества трех стран направлено на сдерживание Китая, чья военная деятельность вызывает опасения в Вашингтоне и Токио.

В ежегодных учениях «Баликатан» принимают участие порядка 17 тыс. военных не только из США и Филиппин, но и из Франции и Австралии. В апреле они будут проводиться в районе Южно-Китайского моря.

Ранее сообщалось, что Япония, США и Филиппины решили создать совместную систему защиты от кибератак, первоочередной задачей которой станет укрепление охраны критической инфраструктуры: серверов правительственных учреждений и оборонных ведомств.

Ожидается, что соответствующая договоренность будет достигнута на трехстороннем саммите, который состоится в Вашингтоне на следующей неделе.

Страны планируют активизировать трехстороннее сотрудничество в сфере кибербезопасности. Сейчас оно в основном ведется в двустороннем формате между Токио и Вашингтоном, а также между Вашингтоном и Манилой.

Ожидается, что 10 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с президентом США Джо Байденом и обсудит с ним укрепление как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону.