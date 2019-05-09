В Конгрессе США призвали продлить СНВ-3

В американский Конгресс внесен законопроект с призывом к Белому дому продлить до 2026 года договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Авторы законопроекта – конгрессмен-демократ Элиот Энгель и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, передает РИА «Новости».

СНВ-3 предлагается продлить, «если Россия не нарушает договор или пока не будет заключено новое соглашение». В новом договоре законодатели хотят видеть «равные или большие ограничения, транспарентность и меры проверки в отношении российских ядерных сил».

При этом не уточняется, что аналогичные требования должны касаться и США.

Маккол заявил, что СНВ-3 мешает главе российского государства «Владимиру Путину расширить свой арсенал».

В Конгрессе США заявили, что российское руководство «должно доказать свою приверженность ядерному нераспространению», если Москва «серьезно настроена на снижение угрозы применения ядерного оружия».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп рассказал о планируемой «ядерной сделке» России, Китая и США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД