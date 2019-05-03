Трамп рассказал о планируемой «ядерной сделке» России, Китая и США

Китай желает стать частью «ядерной сделки» России и США, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп обсудил с главой российского государства Владимиром Путиным «возможность трехсторонней сделки вместо двусторонней», передает РИА «Новости».

До этого, по словам Трампа, он говорил на эту тему с китайской стороной, и Пекин выразил желание «быть частью этой сделки». Как заявил Трамп, в Китае «были воодушевлены этим, возможно, даже больше, чем (переговорами по) торговле».

По мнению Трампа, «очень скоро» могут стартовать переговоры с Россией, позднее к ним присоединится Китай. Предстоящую сделку Трамп назвал «всеобъемлющей».

«Мы будем говорить о нераспространении ядерного оружия, мы будем говорить о ядерной сделке», – сказал он.

Комментируя слова Трампа, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил: «Термин «сделка» плох и для России, и для Китая. Сделка – это «купи-продай». Мы так ядерную всемирную безопасность не толкуем». По его словам, и Москва, и Пекин считают, что в основе соглашений должны лежать «стратегические принципы».

«Космос, эффективное ПРО, контроль за нераспространением. Остальное это лукавство», – заявил сенатор.

Он считает, что США должны объяснить России и Китаю выгоду ядерной сделки, иначе «ни Россия, ни Китай никакой сделкой заниматься не станут».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил: «В любых договорах, которые достигаются с американцами, двусторонних, сначала надо дождаться, когда они выполнят условия выполнения договора со своей стороны на 100%. Потом присоединяется Китай, и потом Россия начинает выполнять взятые на себя обязательства».

Неделю назад сообщалось о намерении Трампа предложить Москве и Пекину избавиться от ядерных вооружений.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем США нужен новый договор о ядерном разоружении.

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