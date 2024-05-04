Москвичку обвинили в фиктивной регистрации иностранцев

Раскрывший «тайну» схождения Благодатного огня журналист оправдан

Суд оправдал греческого журналиста Аликакоса за раскрытие «тайны» о схождении Благодатного огня

Tекст: Вера Басилая

В видео, которое Аликакос разместил в интернете, Исидор рассказывает, что он зажигает лампаду над Гробом Господним перед тем, как внутрь часовни заходит Патриарх, который находит ее уже зажженной.

Иерусалимский патриархат и греческое сообщество были возмущены расследованием журналиста и подвергли гонениям книгу Аликакоса «Искупление – о святом свете», в которой архиепископ Иерусалимского патриархата Исидор и бывший скевофилакс, архиепископ Никифорос признаются, что сами зажигают Благодатный огонь. Исидор – при помощи зажигалки, а Никифорас пользовался спичками, передает «Газета.Ru».

После публикации книги Иерусалимский патриархат вместе с архиепископами Исидором и Аристархом подали иск против греческого журналиста, потребовав 700 тыс. евро компенсации за моральный ущерб. Кроме того, Аликакоса обвинили в распространении лжи в книге, и получении информации незаконным путем, притворившись туристом.

В доказательство своей правоты Аликакос выложил на видеосервис YouTube интервью с Исидором, где тот абсолютно спокойно рассказывает, как он зажигает лампады для схождения Благодатного огня, и уверяет, что «все об этом знают». Он рассказывает, кто открыл ему «тайну» Благодатного огня и предполагает, что и доставлять из Храма Гроба Господня в Иерусалиме огонь не обязательно.

Исидор потребовал удалить скандальное видео, но суд установил, что интервью он давал добровольно. В результате пятилетней тяжбы журналист Аликакос был оправдан судом полностью.

По его словам, он не стремился оспорить религиозные верования, а хотел опровергнуть утверждение о том, что Благодатный огонь ежегодно чудесным образом возгорается.

Аликакос заявил, что смог убедительно продемонстрировать его естественное происхождение, а греческие судебные власти подтвердили добросовестность его расследования.

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.