  • Новость часаМВД объявило в розыск бывшего и.о. министра обороны Украины Коваля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский официально стал военным преступником
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского
    Раскрывший «тайну» схождения Благодатного огня журналист оправдан
    ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по украинским объектам энергетики
    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве
    Раскрывший «тайну» схождения Благодатного огня журналист оправдан
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    9 комментариев
    4 мая 2024, 19:59 • Новости дня

    Москвичку обвинили в фиктивной регистрации иностранцев

    СК: Перед судом предстанет москвичка за фиктивную регистрацию иностранцев

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве завершено расследование уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, перед судом предстанет жительница столицы, сообщили в СК Москвы.

    В сообщении в Telegram-канале СК отмечается, что следствие собрало доказательства, и уголовное дело в короткие сроки передано в суд.

    По версии следствия, 51-летняя женщина предоставила в МФЦ Москвы документы о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту своего проживания, в то время как сами иностранцы там не проживали.

    Ранее после рейда полиции в Москве из России решили выдворить 836 мигрантов.

    4 мая 2024, 12:41 • Новости дня
    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    В ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты, так как дорога находится под огневым контролем ВС России.

    Представитель силовых структур заявил, что логистика вокруг населенного пункта усложнена. Военным приходится пользоваться окольными путями, передает ТАСС.

    Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая.

    Коментарии (20)
    4 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк принял на себя подписание документов ведомства с конца апреля, так как министр Рустем Умеров находился в командировке, пишет украинское агентство УНИАН.

    По данным издания, приказы Минобороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Гаврилюк, передает Ura.ru.

    Ранее на Украине заявили о возможной смене главы Минобороны Умерова.

    Коментарии (18)
    4 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск

    Британский эксперт Меркурис: Продвижение российских войск на Украине остановить невозможно

    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России молниеносно наступают, российские войска невозможно остановить, потому что у Украины не осталось профессиональных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

    Меркурис заявил, что ранний этап российского наступления кажется неостановимым, потому что русские очень быстро захватывают определенную позицию, и не встречают сопротивления украинцев как раньше, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Украины не осталось профессионально подготовленных военных, их заменили плохо подготовленные новобранцы, поэтому российские войска быстро продвигаются.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал расширение наступления ВС России.

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи военнослужащих в сутки.

    Коментарии (21)
    3 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Боррель назвал условие капитуляции Украины

    Боррель: Украина капитулирует за две недели без оружия Запада

    Боррель назвал условие капитуляции Украины
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие западных поставок вооружения Киеву заставит Украину капитулировать в течение двух недель, заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Я знаю, как остановить войну. Надо перестать поставлять оружие», – сказал Боррель, выступая с речью в Британии, передает ТАСС.

    В таком случае Украина капитулирует за две недели, считает он. При этом Боррель подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт завершился таким образом.

    Ранее офицер ВСУ сказал, когда «Киеву наступит крышка» с помощью Запада и без нее.

    Коментарии (17)
    4 мая 2024, 01:58 • Новости дня
    У Boeing возникли проблемы из-за ухода западных компаний из России

    Wall Street Journal рассказала о проблемах Boeing из-за ухода из России компании RTX

    У Boeing возникли проблемы из-за ухода западных компаний из России
    @ Daren Fentiman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В числе компаний, которые прекратили работу в России, оказалась RTX, производящая терморегулирующее оборудование для Boeing 787 Dreamliner, из-за этого у Boeing возникли трудности, сообщают СМИ.

    Когда RTX уходила из России, ее производство покрывало спрос. Однако сейчас Boeing пытается увеличить производство новых самолетов, а мощностей RTX в США и Великобритании для этого не хватает, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Гендиректор Boeing Давид Калхоун отметил, что также есть проблема с дефицитом пассажирских кресел от сторонних поставщиков, справиться с ней будет еще сложнее. В результате Boeing пришлось заявить инвесторам, что в середине 2024 года производство Dreamliner просядет, хотя к концу года его обещают вернуть на уровень пяти бортов в месяц.

    Напомним, еще в 2022 году Boeing столкнулась с невозможностью выпускать столько самолетов, сколько должен в рамках контрактных обязательств, у компании возникли сложности с поставками необходимых деталей для сборки самолетов после прекращения поставок титана и алюминия из России.

    Коментарии (14)
    4 мая 2024, 16:06 • Новости дня
    Раскрывший «тайну» схождения Благодатного огня журналист оправдан

    Суд оправдал греческого журналиста Аликакоса за раскрытие «тайны» о схождении Благодатного огня

    Раскрывший «тайну» схождения Благодатного огня журналист оправдан
    @ Иван Батырев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Суд Афин оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который раскрыл тайну схождения Благодатного огня, он опубликовал признание хранителя и настоятеля Храма Гроба Господня в Иерусалиме архиепископа Исидора о том, что он сам зажигает огонь.

    В видео, которое Аликакос разместил в  интернете, Исидор рассказывает, что он зажигает лампаду над Гробом Господним перед тем, как внутрь часовни заходит Патриарх, который находит ее уже зажженной.

    Иерусалимский патриархат и греческое сообщество были возмущены расследованием журналиста и подвергли гонениям книгу Аликакоса «Искупление – о святом свете», в которой архиепископ Иерусалимского патриархата Исидор и  бывший скевофилакс, архиепископ Никифорос признаются, что сами зажигают Благодатный огонь. Исидор – при помощи зажигалки, а Никифорас пользовался спичками, передает «Газета.Ru».

    После публикации книги Иерусалимский патриархат вместе с архиепископами Исидором и Аристархом подали иск против греческого журналиста, потребовав 700 тыс. евро компенсации за моральный ущерб. Кроме того, Аликакоса обвинили в распространении лжи в книге, и получении информации незаконным путем, притворившись туристом.

    В доказательство своей правоты Аликакос выложил на видеосервис YouTube интервью с Исидором, где тот абсолютно спокойно рассказывает, как он зажигает лампады для схождения Благодатного огня, и уверяет, что «все об этом знают». Он рассказывает, кто открыл ему «тайну» Благодатного огня и предполагает, что и доставлять из Храма Гроба Господня в Иерусалиме огонь не обязательно.

    Исидор потребовал удалить скандальное видео, но суд установил, что интервью он давал добровольно. В результате пятилетней тяжбы журналист Аликакос был оправдан судом полностью.

    По его словам, он не стремился оспорить религиозные верования, а хотел опровергнуть утверждение о том, что Благодатный огонь ежегодно чудесным образом возгорается.

    Аликакос заявил, что смог убедительно продемонстрировать его естественное происхождение, а греческие судебные власти подтвердили добросовестность его расследования.

    Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

    Коментарии (32)
    4 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий

    Подполковник Дэвис: Украина будет вынуждена отказаться от части территорий на переговорах с Россией

    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    @ Daniel Davis / Deep Dive

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе потенциальных мирных переговоров с Россией Украине придется отказаться от некоторых территорий, чтобы сохранить контроль над частью страны, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

    Дэвис считает, что Украина сможет сохранить контроль над частью страны и жизни своих солдат, если откажется от некоторых территорий. По его словам, только в этом случае возможны переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».

    Подполковник предупредил, что Украину ждут более масштабные разрушения, если Киев не станет договариваться. Он отметил, что ВСУ не удержит линию фронта и не сможет организовать новое наступление.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Украина не может выиграть конфликт исключительно на поле боя, нужны мирные переговоры для окончания боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии полезна для России.

    Коментарии (23)
    4 мая 2024, 12:55 • Новости дня
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ покидают в панике поселок Архангельское под Авдеевкой, пытаясь окопаться на подступах к нему, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Отмечается, что в населенном пункте в данный момент остаются лишь точечные очаги сопротивления, передает ТАСС.

    Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часовой Яр.


    Коментарии (14)
    3 мая 2024, 20:59 • Новости дня
    Илон Маск предупредил об обесценивании доллара

    Илон Маск предупредил, что доллар ничего не будет стоить из-за госдолга США

    Илон Маск предупредил об обесценивании доллара
    @ IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Доллар США ничего не будет стоить, если не удастся решить проблему государственного долга страны, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    О том, что доллар ждет крах, если не решится вопрос с госдолгом США, Маск написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Между тем, директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам Витор Гаспар предупредил, что рост госдолга США «вызвал побочные эффекты в мире».

    Глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает.

    Коментарии (29)
    3 мая 2024, 21:17 • Новости дня
    У берегов Крыма пропала лодка со срочниками

    Глава Северной Осетии Меняйло: В Крыму пропали три срочника, унесенных в море на лодке

    У берегов Крыма пропала лодка со срочниками
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Крыму пропали трое североосетинских военнослужащих-срочников, которых унесло в открытое море на резиновой лодке, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    Как указал Меняйло в своем Telegram-канале, 30 апреля трое молодых людей из Северной Осетии, проходивших срочную службу в Крыму, на резиновой лодке, вопреки запрету и несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море, передает РИА «Новости».

    По его словам, их сослуживцы, ставшие свидетелями происшествия, сразу же обратились в МЧС, но поиски в прибрежной зоне пока результата не дали.

    Глава Северной Осетии подчеркнул, что военная прокуратура уже осведомлена о случившемся и сейчас власти оказывают всю возможную помощь для поисков пропавших солдат. Он пообещал приложить все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих.

    Коментарии (8)
    3 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги

    ЕС призвал Украину отчитываться за полученную финансовую помощь, которой Киев может лишиться

    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может столкнуться с трудностями при получении помощи от ЕС, если не будет отчитываться об ее использовании, Киеву надо осознать, что необходима прозрачность в расходах, заявила представитель Евросоюза в Киеве Катарина Матернова в эфире украинского телемарафона.

    Представитель ЕС отметила, что Украина получает не только военную поддержку, но и серьезные финансовые вливания в бюджет на социальные выплаты и оказание общественных услуг. По ее словам, жителям Украины необходимо осознавать, что у каждой страны ЕС есть своя политика, передает ТАСС.

    Матернова добавила, что если граждане Евросоюза посчитают, что при оказании помощи Украине не будет отчетности и прозрачности, в дальнейшем поддержку Киеву будет трудно обеспечить.

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США. Financial Times писала, что дефицит бюджета Украины заставил ее начать вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой.

    Коментарии (31)
    4 мая 2024, 07:35 • Новости дня
    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы

    Посол Антонов в ответ на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ предложил США предъявить доказательства по официальным каналам

    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы
    @ Pavel Bednyakov/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал утверждения Госдепа о том, что российское ГРУ якобы причастно к кибератакам против стран Европы.

    Антонов в Telegram назвал заявления США «очередным образчиком мегафонной дипломатии» со стороны Вашингтона, который пытается «обвинить Россию во всех смертных грехах». Москва не раз указывала – если у США есть «какие-то подозрения», их необходимо «передавать по официальным каналам», сопровождая «фактами и доказательствами».

    Однако, как подчеркнул Антонов, Вашингтону нечем подкрепить «свои инсинуации». Он выразил уверенность, что те будут лишь «усиливаться по мере приближения выборов президента США», отвлекая американцев «от насущных проблем».

    Антонов указал, что «лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога» наносят ущерб международной информационной безопасности.

    Запад проводит «милитаризацию информпространства», а большая часть кибератак осуществляется с территории США, сказал Антонов. Он заверил, что «для России борьба с криминалом – приоритет и неотъемлемая часть государственной политики по противодействию всем формам преступности». Москва всегда была открыта для «обсуждения возникающих проблем», если диалог ведется на равноправной основе и остается неполитизированным, заявил он.

    Напомним, ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии. Временный поверенный в делах России в Германии, который был вызван в МИД ФРГ из-за предполагаемой кибератаки на офис Социал-демократической партии Германии, категорически отверг эти обвинения. Россия и прежде неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, при этом доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

    Коментарии (4)
    4 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    В Германии оскорбились смехом Шольца после отказа дать Киеву Taurus
    В Германии оскорбились смехом Шольца после отказа дать Киеву Taurus
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Смех канцлера Германии Олафа Шольца после отказа передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus оскорбляет жителей Украины, выразил мнение на канале N-TV генсекретарь оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) Карстен Линнеманн.

    По его словам, то, что канцлер хихикает и смеется над Украиной, является абсолютно постыдно – «он оскорбляет людей, которые боролись за свое выживание», передает «Газета.Ru».

    Также Линнеманн выразил сомнение, что канцлер намерен оказывать поддержку Киеву.

    Ранее Шольц отверг возможность передачи дальнобойных ракет Taurus Киеву, так как в этом случае надо будет отправить на Украину военных бундесвера.

    Коментарии (11)
    4 мая 2024, 03:18 • Новости дня
    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России

    США захотели уговорить G7 компенсировать за счет прибыли от замороженных активов России помощь Киеву на 50 млрд долларов

    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США предлагают G7 предоставить Киеву помощь на сумму до 50 млрд долларов, а расходы компенсировать за счет прибыли от замороженных активов России, сообщили источники.

    Как сообщает Bloomberg, США проводят переговоры с «близкими партнерами». Вашингтон хочет «возглавить группу союзников», которые выделят Киеву указанную помощь. При этом, сообщает Bloomberg, «огромные расходы» должны быть «компенсированы за счет... прибыли от суверенных российских активов, которые были заморожены», передает РИА «Новости».

    Указывается, что США ведут соответствующие переговоры с G7. Вашингтон хочет, чтобы на саммите в июне страны G7 подписали соглашение по данному вопросу. Однако, как сообщает Bloomberg, переговоры проходят тяжело, заключение договоренностей может потребовать месяцев.

    Глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила информацию о переговорах: «В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G7, а не только Соединенные Штаты делали это в одиночку».

    Напомним, СМИ пишут, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. Главной причиной изменения решения стран G7 стала «боязнь ответных мер».

    Коментарии (9)
    4 мая 2024, 11:58 • Новости дня
    В МИД заявили о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией

    Спикер МИД Захарова заявила о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией

    В МИД заявили о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Учения НАТО Steadfast Defender 2024 демонстрируют серьезную подготовку альянса к возможному противостоянию с Россией, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, НАТО во время учений отрабатывают коалиционные действия против России с применением всех инструментов, включая гибридные методы и обычные вооружения, передает ТАСС.

    Также дипломат отметила, что заявления высокопоставленных представителей НАТО, таких как глава Военного комитета альянса Роберт Бауэр и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи, «недвусмысленно подтверждают, что НАТО всерьез готовится к потенциальному конфликту с Россией».

    В заключение Захарова добавила, что подобная риторика и действия НАТО «вызывают серьезную озабоченность» России.

    Ранее спикер МИД заявила, что войска Североатлантического альянса будут уничтожены в случае их отправки на Украину.

    Коментарии (20)
    Главное
    В МИД заявили о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией
    Жители Германии высмеяли Бербок за угрозы в адрес России
    Минобороны Литвы назвало ошибку НАТО в оценке России
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным «Краснополем»
    Минздрав обновил информацию о рисках применения ибупрофена
    СК возбудил дело по факту выселения мигрантом дочки бойца СВО
    Автомобиль с мигрантами во время погони упал в котлован в Петербурге

    Китай попал под американский удар по российскому СПГ

    США продолжают свою атаку на российские СПГ-проекты. Четвертая волна санкций затронула китайские компании и специализированные суда. Удар по Китаю, как третьей задействованной стороне в этой истории, именно сейчас не случаен. За что Вашингтон наказывает Китай и как это скажется на судьбе российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    В западном саммите по Украине немало полезного для России

    Так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии изначально задумывалась как политический удар по России. Но ситуация на фронте расставила все по местам: саммит, на котором представитель Москвы присутствовать не будет, в итоге принесет пользу именно России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский официально стал военным преступником

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. В России Зеленского обвиняли в организации атак на Крым, реанимации нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Эксперты полагают, что он может быть причастен и к недавнему теракту в «Крокусе». МВД также объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Почему это произошло только сейчас и каковы юридические последствия решения? Подробности

    Перейти в раздел

    «Путь в Европу» стал для Прибалтики «дорогой в никуда»

    В Латвии сбежали со своих постов руководители госпредприятия, строящего железнодорожную магистраль Rail Baltica. Это очередное доказательство того, что амбициозный проект ЕС близок к краху. Среди причин этого не только прибалтийская коррупция: в США на самом деле не верят, что Россия готовится атаковать Литву, Латвию или Эстонию. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Грузия пошла против Запада

      Власти Грузии планируют все-таки утвердить местный аналог закона об иностранных агентах, несмотря на угрозы со стороны Запада и оппозиции, которая обещает повторить в стране «революцию роз». Судя по всему, власти действительно напуганы. Именно поэтому и принимают такой закон.

    • Жаркая встреча военных России и США в Нигере

      В Нигере произошел исторический казус: российских военных разместили на базе 101, несмотря на то, что эту базу американцы строили для себя, до сих пор там находятся и были категорически против соседства с русскими. Что происходит в Нигере?

    • Макрон опять угрожает России

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнит свою угрозу об отправке войск на Украину, но при соблюдении двух условий. Во-первых, Украина должна попросить. Во-вторых, Россия должна прорвать фронт. Как относиться к таким угрозам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............