Blick: Многие командиры ВСУ перестали верить в победу Украины

Tекст: Вера Басилая

Командиры ВСУ уверены, что в октябре после полной потери Киевом Донбасса конфликт будет заморожен. По их словам, после назначения Александра Сырского военных отправляют на задания без боеприпасов и необходимого количества людей, передает РИА «Новости».

Военнослужащие уверены, что поражение Киева неизбежно из-за нехватки личного состава, задержки с поставками помощи от Запада и произвола командования.

Ранее главком ВСУ Сырский признал отступление из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

До этого украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая.