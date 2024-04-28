Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.12 комментариев
Командиры ВСУ предрекли поражение Киева в октябре
Blick: Многие командиры ВСУ перестали верить в победу Украины
Украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью, сообщило швейцарское издание Blick.
Командиры ВСУ уверены, что в октябре после полной потери Киевом Донбасса конфликт будет заморожен. По их словам, после назначения Александра Сырского военных отправляют на задания без боеприпасов и необходимого количества людей, передает РИА «Новости».
Военнослужащие уверены, что поражение Киева неизбежно из-за нехватки личного состава, задержки с поставками помощи от Запада и произвола командования.
Ранее главком ВСУ Сырский признал отступление из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.
До этого украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая.