То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.0 комментариев
Украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для Украины с середины мая
С середины мая Украину ждет «довольно тяжелая» ситуация как на фронте, так и во внутренней политике, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в интервью украинской службе Би-би-си.
«Проблемы с середины мая будут», – передает его слова ТАСС.
По словам Буданова, сложная ситуация будет как на поле боя, так и во внутренней политике. Трудный период продлится также в июне.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Бахмутском (Артемовском) и Покровском (Красноармейск) направлениях.