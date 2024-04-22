Украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для Украины с середины мая

Tекст: Елизавета Шишкова

«Проблемы с середины мая будут», – передает его слова ТАСС.

По словам Буданова, сложная ситуация будет как на поле боя, так и во внутренней политике. Трудный период продлится также в июне.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Бахмутском (Артемовском) и Покровском (Красноармейск) направлениях.