Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.2 комментария
Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов
Financial Times: Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов
Страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов, пишет Financial Times.
По данным британской газеты, вместо этого западные страны «изучают другие способы извлечения финансирования» для Украины из средств России, передает ТАСС.
Отмечается, что главной причиной изменения решения стран G7 стала «боязнь ответных мер».
Ранее западные СМИ сообщили, что Россия может конфисковать активы иностранных инвесторов, хранящиеся на специальных счетах типа C, в ответ на заморозку западными странами российских активов.
До этого Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны.