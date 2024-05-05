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    Зеленский официально стал военным преступником
    Экс-разведчик заявил о подготовке ЦРУ переворота у границ России
    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    ВС России взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке
    Стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия
    Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    9 комментариев
    5 мая 2024, 03:58 • Новости дня

    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России

    Макрон заявил о необходимости поддерживать «стратегическую двусмысленность» в отношениях с Россией

    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность», нельзя устанавливать какие-либо ограничения в конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Макрон считает такие установленные «априори» ограничения «слабостью». Он заявил, что «такого противника» нужно «лишить всякой видимости», это дает «потенциал для сдерживания», передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Как пояснил Макрон, «смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно». Он утверждает, что Россия якобы превратилась в «дестабилизирующее» государство, которое «не ставит себе никаких стратегических ограничений».

    Напомним, Макрон призвал «оставить двери открытыми» для переговоров с Россией, но при этом заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности». Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    4 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск

    Британский эксперт Меркурис: Продвижение российских войск на Украине остановить невозможно

    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России молниеносно наступают, российские войска невозможно остановить, потому что у Украины не осталось профессиональных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

    Меркурис заявил, что ранний этап российского наступления кажется неостановимым, потому что русские очень быстро захватывают определенную позицию, и не встречают сопротивления украинцев как раньше, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Украины не осталось профессионально подготовленных военных, их заменили плохо подготовленные новобранцы, поэтому российские войска быстро продвигаются.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал расширение наступления ВС России.

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи военнослужащих в сутки.

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    4 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий

    Подполковник Дэвис: Украина будет вынуждена отказаться от части территорий на переговорах с Россией

    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    @ Daniel Davis / Deep Dive

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе потенциальных мирных переговоров с Россией Украине придется отказаться от некоторых территорий, чтобы сохранить контроль над частью страны, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

    Дэвис считает, что Украина сможет сохранить контроль над частью страны и жизни своих солдат, если откажется от некоторых территорий. По его словам, только в этом случае возможны переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».

    Подполковник предупредил, что Украину ждут более масштабные разрушения, если Киев не станет договариваться. Он отметил, что ВСУ не удержит линию фронта и не сможет организовать новое наступление.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Украина не может выиграть конфликт исключительно на поле боя, нужны мирные переговоры для окончания боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии полезна для России.

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    4 мая 2024, 12:41 • Новости дня
    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    В ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты, так как дорога находится под огневым контролем ВС России.

    Представитель силовых структур заявил, что логистика вокруг населенного пункта усложнена. Военным приходится пользоваться окольными путями, передает ТАСС.

    Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая.

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    4 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк принял на себя подписание документов ведомства с конца апреля, так как министр Рустем Умеров находился в командировке, пишет украинское агентство УНИАН.

    По данным издания, приказы Минобороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Гаврилюк, передает Ura.ru.

    Ранее на Украине заявили о возможной смене главы Минобороны Умерова.

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    4 мая 2024, 18:06 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского

    Блогеры предрекли юридические последствия в связи с объявлением в розыск Зеленского

    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры сочли объявление МВД России в розыск президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского президента Петра Порошенко сигналом для чиновников, и их «хозяев на Западе».

    «Почалося! Зеленского объявили в розыск по уголовной статье. Вот и славно. Вероятности договорняков (зачеркнуто) переговоров теперь мизерны. Только капитуляция и трибунал», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Отреагировал Коц и на объявление в розыск Петра Порошенко. По его мнению, это надо было сделать еще десять лет назад, когда «украинские захистники по его приказу сбили гражданский малайзийский Боинг», был застрельщиком декоммунизации, которая ускорила процессы дерусизации Украины, уровнял ветеранов Великой Отечественной с недобитками-бандеровцами, и усугубил раскол православных на Украине.

    «Но все равно на фоне объявленного ранее в розыск Зеленского он выглядит школьным задирой. Что не снимает с него ответственности», – подчеркнул военкор.

    «Будет отвечать за теракты на российской территории. Решения принимал как президент, а ответит как простой смертный», – считает член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

    «Объявление МВД в розыск сразу последнего и предпоследнего племенных вождей неньки – это и близко не прерогатива МВД, конечно. Это жест совсем с другого этажа. Адресованный самим фигурантам примерно в десятую очередь. Выверенный, акцентированный, а главное – необратимый: такая паста обратно в тюбик не запихивается», – пишет АдекватZ.

    Блогер считает, что судьбу сопредельной территории будут определять не переговоры, а исключительно исход военных действий, потому что говорить на Украине не о чем, и не с кем.

    «МВД объявило в розыск сразу двух президентов Украины, действующего и бывшего. Их разыскивают по статье УК. Какой-то сигнальчик им?», – задалась вопросом «Небожена».

    «У решения, возможно, будут свои юридические последствия. Главное не забывать, что для реального наказания украинских преступников не обойтись без мер физического характера. Впрочем, соблюдение необходимых юридических формальностей этому делу (если за него действительно возьмутся всерьез) вряд ли сильно помешают», – считает Рыбарь.

    Журналист и блогер Максим Кононенко сочинил ироничное двустишие по поводу объявления в розыск Зеленского: «Владимир Зеленский в розыске, грядут аресты и обыски».

    Ранее МВД возбудило уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского, а также объявило его в розыск.

    Кроме того МВД объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко.

    Эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД, почему МВД объявило Зеленского в розыск именно сейчас.

    Коментарии (28)
    4 мая 2024, 20:20 • Новости дня
    Стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: Зеленский собрал генштаб из-за положения на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал командование генштаба из-за положения ВСУ на фронте, и приказал удерживать позиции любой ценой, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик утверждает, что Зеленский приказал не допускать никаких отступлений. По словам Меркуриса, не допускать обрушения фронта от украинского руководства потребовал Запад из-за набирающего обороты российского наступления, передает РИА «Новости».

    Ранее Меркурис заявил, что наступление ВС России остановить невозможно, потому что у Украины не осталось профессиональных военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

    Коментарии (26)
    4 мая 2024, 12:55 • Новости дня
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ покидают в панике поселок Архангельское под Авдеевкой, пытаясь окопаться на подступах к нему, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Отмечается, что в населенном пункте в данный момент остаются лишь точечные очаги сопротивления, передает ТАСС.

    Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часовой Яр.


    Коментарии (7409)
    4 мая 2024, 21:12 • Новости дня
    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия

    Экс-полковник СБУ Стариков: Новые системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб ВСУ на линии фронта

    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, от нее невозможно спрятаться, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka».

    Стариков отметил, что Россия придумала «вот эту штуку» за год, от ТОС нельзя спрятаться, даже в укрытии или бункере украинских солдат будет ждать гибель из-за мощности детонации снаряда, передает РИА «Новости».

    Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что ведет разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон».

    Также сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

    Коментарии (22)
    4 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    В Германии оскорбились смехом Шольца после отказа дать Киеву Taurus
    В Германии оскорбились смехом Шольца после отказа дать Киеву Taurus
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Смех канцлера Германии Олафа Шольца после отказа передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus оскорбляет жителей Украины, выразил мнение на канале N-TV генсекретарь оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) Карстен Линнеманн.

    По его словам, то, что канцлер хихикает и смеется над Украиной, является абсолютно постыдно – «он оскорбляет людей, которые боролись за свое выживание», передает «Газета.Ru».

    Также Линнеманн выразил сомнение, что канцлер намерен оказывать поддержку Киеву.

    Ранее Шольц отверг возможность передачи дальнобойных ракет Taurus Киеву, так как в этом случае надо будет отправить на Украину военных бундесвера.

    Коментарии (13)
    4 мая 2024, 20:46 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

    Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон в Красногоровке ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовики взяли под контроль огнеупорный завод, который был крупнейшим укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке ДНР, сообщили в силовых структурах региона.

    Источник ТАСС сообщил, что контроль над заводом установили штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС, зачистка в Красногоровке продолжается.

    Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку. Не выдержав натиска ВКС и тяжелой артиллерии России, украинские военные ушли с позиций.

    Коментарии (11)
    4 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным «Краснополем»

    Минобороны: Российские артиллеристы уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом «Краснополь»

    Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным «Краснополем»
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили снарядом «Краснополь» американский танк M1 «Abrams» и БМП «Брэдли» в зоне проведения СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

    На видео, опубликованном Минобороны, видно, что Abrams застрял в канаве, и ВСУ в спешке пытаются покинуть его. Американский танк был уничтожен точным попаданием в корму управляемым снарядом «Краснополь».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в зоне действия группировки «Центр» потеряли танк Abrams.

    Коментарии (12)
    4 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    МВД объявило Зеленского в розыск

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск

    МВД объявило Зеленского в розыск
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    МВД России объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского, свидетельствуют данные базы ведомства.

    Отмечается, что он разыскивается по статье УК, в отношении Зеленского возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Также указано место рождения разыскиваемого – Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

    Ранее МВД России объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко.

    Коментарии (51)
    4 мая 2024, 07:44 • Новости дня
    Telegraph узнала о «подробном плане» Трампа по завершению конфликта на Украине

    Telegraph со ссылкой на источник заявила о разработке Трампом «подробного плана» урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп якобы разработал подробный план по мирному урегулированию украинского конфликта, но «не будет раскрывать его до выборов», сообщил источник.

    По словам источника Telegraph, Трамп не намерен излагать план в СМИ, поскольку в этом случае теряется «весь рычаг воздействия». В рамках предвыборной кампании он, по словам источника, собирается ограничиться утверждениями о намерении завершить конфликт, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп рассказал, о чем заявил бы президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на переговорах для прекращения украинского конфликта. Он уверен, что способен прекратить конфликт за день.


    Коментарии (8)
    4 мая 2024, 07:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом
    Российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что ночью киевский режим пытался устроить террористическую атаку, используя американские ракеты.

    Напомним, официально передача ATACMS должна была произойти только в рамках недавно принятого пакета помощи Украине, но американские СМИ сообщают, что США тайно передали Киеву эти ракеты еще в марте.


    Коментарии (11)
    4 мая 2024, 16:16 • Новости дня
    МВД объявило в розыск Порошенко

    МВД объявило бывшего президента Украины Петра Порошенко в розыск

    МВД объявило в розыск Порошенко
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко по уголовной статье, следует из базы ведомства.

    Из карточки в базе розыска МВД следует, что место рождения Петра Порошенко – город Болград Одесская область Украины. По какой статье против него возбуждено уголовное дело, не указано, передает РИА «Новости».

    Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год.

    Ранее МВД России возбудило уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского, а также объявило его в розыск.

    Коментарии (28)
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