Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.9 комментариев
Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России
Макрон заявил о необходимости поддерживать «стратегическую двусмысленность» в отношениях с Россией
В отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность», нельзя устанавливать какие-либо ограничения в конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Макрон считает такие установленные «априори» ограничения «слабостью». Он заявил, что «такого противника» нужно «лишить всякой видимости», это дает «потенциал для сдерживания», передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.
Как пояснил Макрон, «смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно». Он утверждает, что Россия якобы превратилась в «дестабилизирующее» государство, которое «не ставит себе никаких стратегических ограничений».
Напомним, Макрон призвал «оставить двери открытыми» для переговоров с Россией, но при этом заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности». Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.