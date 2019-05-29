В Белом доме рассказали, когда Трамп решит вопрос о продлении СНВ-3

Президент США Дональд Трамп решит вопрос о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2020 году, об этом сообщил специальный помощник американского лидера Тим Моррисон.

«СНВ-3 – это вопрос, решение по которому президент примет в определенный момент в следующем году», – сообщил Моррисон, передает ТАСС.

Напомним, в середине мая в Госдепе заявили, что российские ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» якобы подпадают под действие СНВ-3.

Договор СНВ был предметом обсуждений президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео в ходе переговоров в Сочи. В мае в Конгресс внесли законопроект с призывом к Белому дому продлить с Россией действие СНВ-3 до 2026 года.