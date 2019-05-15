США назвали новейшее российское оружие подпадающим под СНВ-3

США полагают, что российские ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» подпадают под действие СНВ-3, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Официальные комментарии и сообщения прессы из России указывают, что некоторые из этих [новых российских оружейных] систем могут быть развернуты до истечения нового ДСНВ (СНВ-3 – прим. ВЗГЛЯД) в феврале 2021 года», – говорится в тексте вступительного слова Томпсон для слушания в Конгрессе, передает ТАСС.

Она отметила, что как минимум две российские ракеты, «Сармат» и «Авангард», могут быть засчитаны как существующие типы, подпадающие под действие договора.

Напомним, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был предметом обсуждений президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео в ходе переговоров в Сочи.

В мае в Конгресс был внесен законопроект с призывом к Белому дому продлить с Россией действие СНВ-3 до 2026 года.