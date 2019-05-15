Путин и Помпео обсудили СНВ-3

Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео обсудили Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что Россия предпримет «все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», если США «не определятся по своей позиции» в отношении продления СНВ-3, который истекает в 2021 году, передает РИА «Новости».

Путин заявил, что Россия готова вернуться к диалогу по всем вопросам стратегической стабильности. Москва рассчитывает, что американская сторона конкретизирует идею президента США Дональда Трампа по данной теме.

При этом Россия «выразила разочарование в связи с решением американцев о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», сказал Ушаков.

В ближайшем будущем должен начаться диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран, касающийся стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Москва «готова профессионально и всесторонне обсуждать тематику и ПРО, и СНВ, и РСМД, и другие вопросы», заявил помощник главы российского государства.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп рассказал о планируемой «ядерной сделке» России, Китая и США. Однако Пекин опроверг заявления Трампа о том, что китайская сторона хочет присоединиться к переговорам США и России по ядерному разоружению.

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