Китай отказался присоединяться к переговорам США и России по ядерному разоружению

Китай не видит необходимости подключаться к двусторонним переговорам России и США по ядерному разоружению, сказал министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Китай действительно не заинтересован и не имеет необходимости присоединяться к двусторонним переговорам между Россией и США по вопросам ядерного разоружения – передает РИА «Новости» заявление главы китайского МИДа.

По словам Ван И, ядерный арсенал Китая постоянно находится на минимальном уровне, необходимом для обороны страны. Министр заверил, что КНР не собирается применять ядерное вооружение в других целях.

Между тем об отсутствии переговоров по участию Китая в диалоге между Россией и США сообщил и Лавров, передает ТАСС.

«Насчет ситуации в ограничении стратегических наступательных вооружений, то мы слышали, что президент США Дональд Трамп объявил о заинтересованности в подключении Китая к переговорам между РФ и США. Правда, никаких переговоров пока нет. Потом мы слышали заявление представителя МИД КНР о том, что такого интереса нет. Данную тему, если у США возникает такая инициатива, нужно напрямую обсуждать с китайскими друзьями, что мы и довели до сведения Вашингтона», – сказал глава российского МИДа.

Ранее Трамп рассказал о планируемой «ядерной сделке» между Россией, Китаем и США.

Москва выступила против Договора о запрете ядерного вооружения.