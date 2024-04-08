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Ростех начал серийное производство боевых частей для дронов-камикадзе
Госкорпорация «Ростех» запустила серийное производство вкладных боевых частей со специальными взрывателями, предназначенных для оснащения дронов-камикадзе.
Как сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, такие боеприпасы обеспечат «безопасное и надежное срабатывание дронов-камикадзе различного класса грузоподъемности», передает ТАСС.
Отмечается, что разработка и производство собственных боевых частей для беспилотников позволит повысить эффективность применения дронов-камикадзе в различных условиях.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции начали применять новый ударно-разведывательный гексакоптер МиС-35, который является гибридом FPV-дрона «Мавик» и украинского сельскохозяйственного беспилотника-тяжеловеса «Баба Яга».
Грузоподъемность МиС-35 составляет 4,5 кг, но разработчики планируют увеличить ее до 15 кг.
Максимальная скорость полета МиС-35 – 63 км/ч, время полета – до 45 минут. Боевой радиус применения с полезной нагрузкой – 9 км.