В СВО начали применять гибрид FPV-дрона и «Бабы Яги» МиС-35

В СВО начали применять гибрид FPV-дрона и «Бабы Яги» гексакоптер МиС-35

Tекст: Денис Тельманов

«МиС-35 уже применяется в зоне СВО. В аппарате совмещены преимущества FPV-дрона «Мавик» и «Бабы Яги». МиС-35 позволяет наносить точечные удары с более гарантированным результатом», – сообщили ТАСС в конструкторском бюро «МиС».



В КБ отметили, что дрон сочетает в себе такие качества, как получение стабилизированного изображения высокого качества и помехоустойчивую связь.

«От «Мавика» мы взяли комфорт: это стабилизированная камера, а также простота управления, потому что FPV-дроном сложно управлять, операторы об этом знают. Также от FPV у МиС-35 работа на нестандартных частотах, поскольку стандартные частоты «Мавика» давно глушатся противником», – рассказали в бюро «МиС».

На данный момент грузоподъемность МиС-35 составляет 4,5 кг, но разработчики планируют увеличить ее до 15 кг, как у украинского дрона «Баба Яга».

Максимальная скорость полета МиС-35 – 63 км/ч, время полета – до 45 минут. Боевой радиус применения с полезной нагрузкой – 9 км.

По словам представителей КБ, малые размеры и малошумность делают МиС-35 менее заметным для противника. Кроме того, дрон легко транспортируется в специальном кейсе.