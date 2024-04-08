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    В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем

    Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Все идеальные сценарии раздела земель Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.

    48 комментариев
    8 апреля 2024, 05:15 • Новости дня

    «Ростех» начал разработку новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон»

    «Ростех» начал разрабатывать новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон»

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Ростех» ведёт разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон», сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

    «Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», – заявил Оздоев ТАСС

    По его словам, уже создана первая опытная машина.

    Ранее Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 «Дракон».

    Отмечается, что сейчас в зоне СВО применяются «Солнцепек» и «Тосочка» – хорошо зарекомендовавшие себя огнеметные системы.

    Ранее сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

    Новая система ориентирования позволяет существенно сократить время пребывания ТОС на боевой позициию

    6 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500

    MWM: ВС России усилили огневую мощь на Украине благодаря бомбам ОДАБ-500

    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Термобарические боеголовки авиабомб ОДАБ-500 делают вылеты Су-34 более смертоносными при нанесении ударов по укрепленным украинским позициям, сообщила Military Watch Magazine.

    В материале приводится видео Минобороны России, где истребители Су-34 применяют фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск, передает РИА «Новости».

    MWM пишет, что применение ОДАБ-500 в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи.

    Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применить на Украине сверхтяжелые бомбы ФАБ-3000.

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    7 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow

    Гендиректор «Высокоточных комплексов» Рязанцев сообщил об успешном поражении «Панцирем-М» крылатой ракеты Storm Shadow

    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow
    @ The Wall Street Journal/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow, сообщил гендиректор «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) Олег Рязанцев.

    Рязанцев в интервью на канале «Звезда плюс» рассказал, что корабль на боевом дежурстве поразил ракету Storm Shadow, то есть речь идет о «первом эффективном успешном применении» данного ЗРК против англо-французской крылатой ракеты. Рязанцев подчеркнул, что «Панцирь-М» создан «для борьбы с такого рода угрозами», передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны – «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО».

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    5 апреля 2024, 07:10 • Новости дня
    Российские военные вошли в пригород Часова Яра

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра и обнаружили минные заграждения

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    «От наших позиций до Часов Яра остается около полукилометра», – рассказал Гагин РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских военных тщательно выверено, чтобы сберечь личный состав.

    Гагин отметил, что ВСУ отступили в Часов Яр из Артемовска и усиливали группировку «не один месяц».

    «У них было около года для подготовки к штурму. Это существенный срок. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения», – подчеркнул советник Пушилина.

    Ранее сообщалось, что украинские войска перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, предпринимая безуспешные попытки вернуть утерянные ранее рубежи.

    При этом город Часов Яр теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.



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    5 апреля 2024, 10:55 • Новости дня
    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию «Ростех») передал Минобороны первую с начала года партию бомбардировщиков Су-34.

    Как сообщили в пресс-службе Ростеха, после завершения всего комплекса заводских испытаний первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленная на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, передана ВКС России в рамках исполнения гособоронзаказа, передает ТАСС.

    Как отметили в Ростехе, Новосибирский завод ожидает новый этап техперевооружения и модернизации производства, в связи с этим планируется привлечение более 1 тыс. новых сотрудников.

    Ранее российские Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    7 апреля 2024, 11:56 • Новости дня
    Увеличена точность ракет для комплекса «Искандер-М»

    Точность ракет «Искандер-М» увеличена по опыту СВО

    Увеличена точность ракет для комплекса «Искандер-М»
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе «Военная приемка» генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») Олег Рязанцев.

    Как отметил Рязанцев, говоря об аэробаллистической ракете 9М723 ОТРК «Искандер-М», комплекс был оперативно доработан под реалии спецоперации, передает РИА «Новости».

    Он также утвердительно ответил на вопрос ведущего – идет ли речь о повышении точности ракеты.

    Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot.

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    5 апреля 2024, 07:23 • Новости дня
    В Энгельсе сбили украинский беспилотник

    В городе Энгельсе Саратовской области сбили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    В Энгельсе ликвидировали БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    «В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений от падения обломков аппарата нет.

    Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили атаку Вооруженных сил Украины на Краснодарский край. Попытка террористической атаки была пресечена на большом расстоянии от Ейского района.

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    5 апреля 2024, 11:48 • Новости дня
    Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против дронов
    Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против дронов
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации, сообщается в статье газеты «Уралвагонзавода».

    Как указано в материале, в данный момент ведется установка комплекса средств снижения заметности, танки комплектуются средствами РЭБ, направленными на противодействие БПЛА, передает РИА «Новости».

    Ранее УВЗ усилил защиту бронетехники от противотанковых снарядов.

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    7 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Точность ТОС «Солнцепек» повысили до метров

    «Сигнал»: Точность тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» повысили до метров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ, сообщил гендиректор ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов.

    Как сказал Пименов в эфире программы «Военная приемка», войска РХБЗ попросили создать новую систему ориентирования, позволяющую существенно сократить время пребывания ТОС на боевой позиции, что повысило точность работы до единичных метров, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» заявил, что ТОС «Солнцепек» работает очень эффективно, такого оружия становится все больше и больше.

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    5 апреля 2024, 09:45 • Новости дня
    В Киеве заявили о грядущем критическом моменте для ВСУ

    Ермак: Украина на грани критического момента из-за нехватки вооружений

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна находится на грани критического момента из-за нехватки вооружений и недостаточной помощи со стороны Запада.

    В интервью газете Politico он выразил надежду, что законопроект о выделении помощи Украине будет принят в этом месяце, так как украинской армии срочно требуются системы ПВО и ракеты для ЗРК Patriot, передает Ura.ru.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Западу необходимо нарастить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot для нужд ВСУ.

    Москва подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    8 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot

    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot, поставленных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные уничтожили на Украине несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поставленных Киеву США.

    По информации британского журнала The Economist, они «применялись для защиты таких городов, как Харьков», передает ТАСС.

    При этом количество уничтоженных систем Patriot не уточняется.

    Ранее сообщалось, что США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    5 апреля 2024, 10:19 • Новости дня
    Представлена позволяющая удвоить производительность военной техники разработка

    Представлена позволяющая удвоить производительность военной техники разработка «Росэлектроники»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалист НПО «Импульс» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработал новое техническое решение, которое позволит в два раза увеличить производительность разрабатываемых образцов военной техники, сообщили в Ростехе.

    Как говорится в сообщении, в холдинге «Росэлектроника» изобрели новое решение в области создания перспективных вычислительных комплексов, позволяющее вдвое повысить производительность разрабатываемых образцов военной техники, передает ТАСС.

    Там добавили, что разработка помогла повысить производительность и ТТХ изделий, оставив неизменными стоимость и сроки разработки.

    Ранее холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) освоил производство полимерных диэлектриков, которые могут использоваться при создании космической техники.

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    5 апреля 2024, 09:01 • Новости дня
    Минобороны получило от Ростеха партию БМП-3

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предприятия госкорпорации «Ростех» поставили российскому военному ведомству партию боевых машин пехоты 3-го поколения, сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».

    Как сообщили в пресс-службе, «Курганмашзавод» поставил партию БМП-3 в рамках исполнения ГОЗ, передает РИА «Новости».

    Напомним, 20 февраля в Российские войска поступила первая в этом году партия БМП-3.

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    8 апреля 2024, 00:08 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ назвал атаку на ЗАЭС «безрассудной»

    Глава МАГАТЭ назвал атаку украинских сил на ЗАЭС «безрассудной»

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС «безрассудной».

    «Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьезной ядерной аварии. Они должны немедленно прекратиться», – приводит заявление Гросси ТАСС.

    По данным МАГАТЭ, повреждения в шестом блоке не повлияли на ядерную безопасность, однако в организации назвали атаку «серьезным инцидентом, потенциально способным нарушить целостность системы защитной оболочки реактора».

    Постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал атаку украинских беспилотников на Запорожскую АЭС нарушением пяти принципов по защите станции, которые были озвучены на Совбезе ООН в прошлом году.

    В мае 2023 года Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

    Следственный комитет России приступил к расследованию обстрела Запорожской АЭС, в результате которого пострадали три человека. В СК пообещали установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить акты ядерного терроризма, совершенные киевским режимом в отношении Запорожской АЭС.

    Она подчеркнула, что атаки украинских беспилотников на ЗАЭС создают угрозу не только для безопасности России, но и для всего мира.

    Захарова задалась вопросом, сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и президент Украины Владимир Зеленский «прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито».

    Она также обратилась к президентам США Джо Байдену, Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу с вопросом, осознают ли они, что их подопечные на Банковой могут привести к тому, что от живой природы ничего не останется.

    Госкорпорация «Росатом» назвала беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и призвала руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на эти действия.

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    5 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Ростех передал в войска партию модернизированных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

    Ростех передал в войска новую партию модернизированных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех передал Минобороны новую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и «Акация», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как приводят в пресс-службе слова индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, госкорпорация поставила армии партию модернизированных в рамках ГОЗ САУ 2С3М «Акация» и 2С19М1 «Мста-С», передает ТАСС.

    Он добавил, что орудие «Мста-С» производит до восьми выстрелов в минуту, также машина оборудована новейшими системами управления, которые позволяют применять высокоточные снаряды «Краснополь».

    Ранее Ростех рассказал о применении гаубицы «Мста-С» для поражения закрытых огневых позиций.

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    8 апреля 2024, 05:07 • Новости дня
    Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    Артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire, из которой ВСУ обстреливали населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

    «В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника. В этот раз один из расчетов РСЗО «Град» уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области», – говорится в сообщении военного ведомства, передает ТАСС.

    Уточняется, что после получения точных координат нахождения РСЗО противника, расчет «Града» нанес удар по цели.

    Уничтожение Vampire подтверждается кадрами с тепловизора беспилотного летательного аппарата, отмечают в Минобороны России.

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