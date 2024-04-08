«Ростех» начал разработку новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон»

Глава МАГАТЭ назвал атаку на ЗАЭС «безрассудной»

Глава МАГАТЭ назвал атаку украинских сил на ЗАЭС «безрассудной»

Tекст: Денис Тельманов

«Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьезной ядерной аварии. Они должны немедленно прекратиться», – приводит заявление Гросси ТАСС.



По данным МАГАТЭ, повреждения в шестом блоке не повлияли на ядерную безопасность, однако в организации назвали атаку «серьезным инцидентом, потенциально способным нарушить целостность системы защитной оболочки реактора».

Постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал атаку украинских беспилотников на Запорожскую АЭС нарушением пяти принципов по защите станции, которые были озвучены на Совбезе ООН в прошлом году.

В мае 2023 года Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

Следственный комитет России приступил к расследованию обстрела Запорожской АЭС, в результате которого пострадали три человека. В СК пообещали установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить акты ядерного терроризма, совершенные киевским режимом в отношении Запорожской АЭС.

Она подчеркнула, что атаки украинских беспилотников на ЗАЭС создают угрозу не только для безопасности России, но и для всего мира.

Захарова задалась вопросом, сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и президент Украины Владимир Зеленский «прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито».



Она также обратилась к президентам США Джо Байдену, Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу с вопросом, осознают ли они, что их подопечные на Банковой могут привести к тому, что от живой природы ничего не останется.

Госкорпорация «Росатом» назвала беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и призвала руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на эти действия.