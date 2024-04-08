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«Ростех» начал разработку новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон»
«Ростех» начал разрабатывать новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон»
Госкорпорация «Ростех» ведёт разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон», сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
«Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», – заявил Оздоев ТАСС.
По его словам, уже создана первая опытная машина.
Ранее Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 «Дракон».
Отмечается, что сейчас в зоне СВО применяются «Солнцепек» и «Тосочка» – хорошо зарекомендовавшие себя огнеметные системы.
Ранее сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.
Новая система ориентирования позволяет существенно сократить время пребывания ТОС на боевой позициию