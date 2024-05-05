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    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

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    5 мая 2024, 00:25 • Новости дня

    Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

    Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

    Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
    @ кадр из видео Первого канала

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом пасхальной службы заявил, что РПЦ в праздник Пасхи молится о воцарении прочного и справедливого мира.

    Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Вместе с Путиным храм Христа Спасителя посетил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.

    В телеобращении, показанном до наступления праздника Пасхи, патриарх Кирилл заявил, что «церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою», а также о «воцарении прочного и справедливого мира», передает ТАСС.

    Он сообщил, что церковь активно оказывает поддержку тем, кто защищает Россию и христианские ценности, а также тем, кто пострадал и потерял близких. Патриарх Кирилл подчеркнул, что вера «требует ответа всей своей жизнью», а содержанием ответа должны стать «добрые дела».

    Напомним, в 2023 году Путин также посетил на Пасху храм Христа Спасителя, а во время Пасхальной недели приехал в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, где подарил военным копию иконы «Спас Нерукотворный».

    4 мая 2024, 16:06 • Новости дня
    Раскрывший «тайну» схождения Благодатного огня журналист оправдан

    Суд оправдал греческого журналиста Аликакоса за раскрытие «тайны» о схождении Благодатного огня

    Раскрывший «тайну» схождения Благодатного огня журналист оправдан
    @ Иван Батырев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Суд Афин оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который раскрыл тайну схождения Благодатного огня, он опубликовал признание хранителя и настоятеля Храма Гроба Господня в Иерусалиме архиепископа Исидора о том, что он сам зажигает огонь.

    В видео, которое Аликакос разместил в  интернете, Исидор рассказывает, что он зажигает лампаду над Гробом Господним перед тем, как внутрь часовни заходит Патриарх, который находит ее уже зажженной.

    Иерусалимский патриархат и греческое сообщество были возмущены расследованием журналиста и подвергли гонениям книгу Аликакоса «Искупление – о святом свете», в которой архиепископ Иерусалимского патриархата Исидор и  бывший скевофилакс, архиепископ Никифорос признаются, что сами зажигают Благодатный огонь. Исидор – при помощи зажигалки, а Никифорас пользовался спичками, передает «Газета.Ru».

    После публикации книги Иерусалимский патриархат вместе с архиепископами Исидором и Аристархом подали иск против греческого журналиста, потребовав 700 тыс. евро компенсации за моральный ущерб. Кроме того, Аликакоса обвинили в распространении лжи в книге, и получении информации незаконным путем, притворившись туристом.

    В доказательство своей правоты Аликакос выложил на видеосервис YouTube интервью с Исидором, где тот абсолютно спокойно рассказывает, как он зажигает лампады для схождения Благодатного огня, и уверяет, что «все об этом знают». Он рассказывает, кто открыл ему «тайну» Благодатного огня и предполагает, что и доставлять из Храма Гроба Господня в Иерусалиме огонь не обязательно.

    Исидор потребовал удалить скандальное видео, но суд установил, что интервью он давал добровольно. В результате пятилетней тяжбы журналист Аликакос был оправдан судом полностью.

    По его словам, он не стремился оспорить религиозные верования, а хотел опровергнуть утверждение о том, что Благодатный огонь ежегодно чудесным образом возгорается.

    Аликакос заявил, что смог убедительно продемонстрировать его естественное происхождение, а греческие судебные власти подтвердили добросовестность его расследования.

    Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

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    3 мая 2024, 22:25 • Новости дня
    Священник объяснил, почему православным не следует оставлять еду на могилах

    Священник указал на недопустимость для православных традиции оставлять еду на могилах и поминать усопших спиртным

    Священник объяснил, почему православным не следует оставлять еду на могилах
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Русской православной церковью порицается традиция оставлять еду на могилах умерших родственников, а также поминовение спиртным, сообщил священник Александр Ильяшенко.

    Священник указал, что оставлять еду на могилах – языческая традиция, которая возродилась в СССР. По его словам, на фоне гонений на религию «возникли тяжелые суеверия», пишет «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул, что церковь считает неприемлемыми обряд, когда на могиле оставляют водку и черный хлеб, а также пьянки, включая поминовение спиртным, употребление алкоголя на кладбище. Традицию выливать водку на могильный холм священник назвал оскорблением памяти покойного.

    По словам священника, еду следует дать нищему или голодному. Он указал, что для православных правильными являются молитва за усопших и подаваемая за них милостыня.

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    2 мая 2024, 17:36 • Новости дня
    Звание генерал-лейтенанта присвоено заместителю командующего группировкой «Восток»

    Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой «Восток» Лучанскому

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Также звание генерал-лейтенанта присвоено командующему 68-м армейским корпусом ВС России Виталию Подлесному, передает ТАСС.

    Ранее Путин своим указом от 1 мая присвоил звания Героев Труда ряду граждан и почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям.

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    2 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Дюминым

    Путин высоко оценил быстрое развитие промышленности Тульской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал впечатляющим рост промышленности Тульской области, а также похвалил регион за активное развитие строительного сектора и успехи в других сферах. Об этом он заявил на встрече с тульским губернатором Алексеем Дюминым.

    «У вас впечатляющий рост промышленного производства. Стройка растет. Хорошие показатели в целом», – передает слова главы государства ТАСС.

    В свою очередь Дюмин рассказал Путину об работе предприятий ОПК в регионе. Тульская область является оружейной столицей страны. Губернатор отметил работу всего персонала предприятий ОПК, который с ответственностью и пониманием выполняет поставленные задачи. Также наращиваются производственные мощности оборонных предприятий.

    «За 2022–2023 годы было дополнительно устроено на работу порядка 17 тыс. человек. На текущий год цифра стоит по усилению рабочего персонала – 8 тыс. человек. Цифра достаточно серьезная, задача сложная, но выполнимая. Будем делать все для того, чтобы эту задачу выполнить в полном объеме», – сказал Дюмин президенту.

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    4 мая 2024, 18:14 • Новости дня
    Российская делегация вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Москву
    Российская делегация вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Москву
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вылетела в Москву с частицей Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня, сообщили в ФАП.

    Лампаду с частицей Благодатного огня доставят в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение, передает ТАСС.

    Ранее накануне православной Пасхи в Великую субботу в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

    Напомним, фонд Андрея Первозванного уже много лет занимается доставкой Благодатного огня в Россию. В этом году его смогут встретить верующие в более чем 40 городах страны.

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    2 мая 2024, 18:37 • Новости дня
    Путин наградил Гладкова орденом Мужества

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Мужества, приказ об этом подписал президент Владимир Путин.

    Гладков награжден орденом «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», говорится в указе, передает РИА «Новости».

    Ранее глава государства наградил военкора «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Еремин погиб в результате атаки украинского дрона около поселка Приютное.

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    3 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Таджикистана сотрудничество в миграционной сфере

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе борьбу с террористической угрозой, а также взаимодействие в миграционной сфере, сообщила пресс-служба Кремля.

    Лидеры условились о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств, говорится на сайте Кремля.

    Главы государств также обсудили совместное участие в приуроченных ко Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, на которые приглашен Рахмон.

    Путин и Рахмон выразили уверенность в том, что активизировавшиеся попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг трудовых мигрантов в России, в том числе приезжающих из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран.

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    3 мая 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин призвал сохранить предельно реалистичные подходы к бюджетной политике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сохранить предельно реалистичные подходы к бюджетной политике в России принципиально важно, заявил президент Владимир Путин.

    «Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причем не только на ближайшую трехлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период до 2030 года», – сказал Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    «Напомню, что нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил», – сказал президент.

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    3 мая 2024, 13:47 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности организовать встречу девочки из Макеевки с Путиным
    В Кремле заявили о готовности организовать встречу девочки из Макеевки с Путиным
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль готов организовать встречу девятилетней девочки Маши из Макеевки, которая ежедневно с флагом провожает российских военных летчиков, с президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что в Кремле обязательно попробуют найти возможность организовать такую встречу, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России рассказали, что девочка ежедневно после школы встречала летчиков ВС РФ с российским флагом. Летчики пригласили Машу на аэродром, где ей провели экскурсию и рассказали о технике. Российские военные подарили Маше большого плюшевого медведя и флаг ВКС России.

    Напомним, в 2022 году известность получил мальчик Алеша из Белгородской области, он выбегал и приветствовал российских военных, идущих на Украину. Алеша стал символом поддержки российской армии.

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    2 мая 2024, 15:59 • Новости дня
    Россия обвинила Эстонию в давлении на православную церковь

    Зампостпреда России при ОБСЕ Волгарев заявил, что Эстония оказывает давление на православную церковь

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Эстонии по принуждению православных приходов к разрыву связей с Московским патриархатом нарушают права граждан и посягают на свободу вероисповедания, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев.

    Он привел в пример личную поездку главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса в Пюхтицкий женский монастырь, целью которой, по его словам, было «убедить, а фактически принудить игуменью «добровольно» (по сути, принудительно) выйти из подчинения Русской православной церкви», передает ТАСС.

    Зампостпреда также указал, что в случае несогласия с выдвигаемыми ультиматумами эстонские чиновники не исключают принудительной ликвидации церквей.

    Волгарев подчеркнул, что Москва расценивает разворачивающиеся действия как посягательство на свободу вероисповедания, разжигание религиозной нетерпимости и нарушение конституционных прав жителей Эстонии – участника ОБСЕ.

    Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что православные монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви, могут быть закрыты, они столкнутся с большими проблемами. До этого Ляэнеметс предложил признать Московский патриархат «террористической» организацией.

    Сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что запрет РПЦ на территории Эстонии является только частью глобальной «раковой опухоли».

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    3 мая 2024, 14:34 • Новости дня
    В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Китай

    Представитель Кремля Песков рассказал о готовящемся визите Путина в Китай

    Tекст: Александра Юдина

    Даты поездки президента Владимира Путина в Китай будут объявлены в надлежащее время, заявил агентству Bloomberg пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, даты будут своевременно обнародованы, передает ТАСС.

    Ранее президент России сообщал о планах посетить Китай, где Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят темы международной безопасности.

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    2 мая 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят региональную и международную безопасность

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров затронут темы международной безопасности, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В ходе переговоров политики «так или иначе» затронут вопросы международной и региональной безопасности, ответил Песков на вопрос о том, обсудят ли лидеры двух стран контроль за вооружением, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России сообщал о планах посетить Китай.

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    2 мая 2024, 13:03 • Новости дня
    Сенаторы рассказали о приглашении на инаугурацию президента

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сенаторов на церемонию инаугурации президента Владимира Путина приглашают с помощью именных писем со специальной почтовой маркой и памятной монетой.

    В приглашении сообщается, что церемония пройдет в Москве 7 мая в 11.45 в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Приглашенным предлагают пройти на торжественную церемонию в Кремль через Кутафью и Боровицкую башню. Вход в Большой Кремлевский дворец осуществляется через главный и Благовещенский подъезды, отмечается в документе.

    Гостей просят соблюдать официальный деловой стиль. Для мужчин – это темный костюм, для женщин – платье или костюм обычной длины, также допускается парадная военная форма.

    Использование мобильных устройств, фото- и видеосъемка в Большом Кремлевском дворце запрещаются.

    На приглашении есть голографическая наклейка, документ будет действовать только с удостоверением личности. По словам источника в Совфеде, к приглашению прилагается памятная серебряная монета.

    Глава комитета Совфеда Андрей Клишас сообщал, что инаугурация президента Владимира Путина назначена на 7 мая.

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    2 мая 2024, 12:46 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Тульской области Дюминым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг у президента Владимира Путина запланирована встреча с главой Тульской области Алексеем Дюминым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент продолжает работать в Ново-Огареве, он проводит встречи и готовится к следующей неделе, в числе рабочих встреч – доклад тульского губернатора, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что это «очень важная область».

    В феврале 2024 года Путин посещал Тулу, он выступал на форуме «Все для победы!».

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    3 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    Израиль пообещал обеспечить безопасность рейса с Благодатным огнем в Москву

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль обеспечит безопасность российского борта, на котором 4 мая Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова будет доставляться в Москву, сообщила заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиваков.

    Рачински-Спиваков заявила ТАСС, что безопасность всех авиабортов, прибывающих на церемонию схождения Благодатного огня, обеспечивается управлением гражданской авиации Израиля. Это же распространяется и на российский рейс.

    Напомним, делегация Фонда Андрея Первозванного 4 мая доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву.

    В 2024 году православные христиане отмечают Пасху, или Воскресение Христово, 5 мая.

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