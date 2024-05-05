Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.9 комментариев
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом пасхальной службы заявил, что РПЦ в праздник Пасхи молится о воцарении прочного и справедливого мира.
Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Вместе с Путиным храм Христа Спасителя посетил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.
В телеобращении, показанном до наступления праздника Пасхи, патриарх Кирилл заявил, что «церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою», а также о «воцарении прочного и справедливого мира», передает ТАСС.
Он сообщил, что церковь активно оказывает поддержку тем, кто защищает Россию и христианские ценности, а также тем, кто пострадал и потерял близких. Патриарх Кирилл подчеркнул, что вера «требует ответа всей своей жизнью», а содержанием ответа должны стать «добрые дела».
Напомним, в 2023 году Путин также посетил на Пасху храм Христа Спасителя, а во время Пасхальной недели приехал в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, где подарил военным копию иконы «Спас Нерукотворный».