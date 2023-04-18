Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении

Взгляд
18 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 07:57  |  vz.ru
Разделы

Как союз с ОПЕК поможет России нарастить доходы

Россия нашла новых покупателей в Азии взамен Европы, но обнулить скидку не получится из-за санкций Егор Алеев/ТАСС
Объединение Саудовской Аравии с Россией по нефти раздражает США и Евросоюз, потому что рост цен на нефть бьет по их карманам и экономикам. Самим экспортерам слом тренда на дешевую нефть просто необходим. Для российского бюджета первый квартал оказался довольно скупым. Получится ли изменить ситуацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины

ЕС накрыло волной украинского зерна REUTERS
В Европе все громче заявляют об избытке украинского зерна на рынке ЕС. Так, Венгрия и Польша вводят временный запрет на импорт сырья, Болгария размышляет о подобных ограничениях, Нидерланды выражают недовольство помощью украинским фермерам, а Румыния готовится к забастовке. Что стало причиной бойкота украинского зерна, как ЕС намерен исправлять ситуацию и какие сигналы европейцы посылают Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Пасха стала символом возрождения новых территорий России

Так идет создание новых кварталов Мариуполя Валентин Спринчак/ТАСС
Наступившая Пасха является, как известно, метафорой возрождения – и едва ли не наиболее символично в этом смысле выглядят пасхальные праздники в новых регионах России. Прямо сейчас в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях идут масштабные восстановительные работы и налаживание мирной жизни.  Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО угрожает закрыть России выход из Финского залива

Аланды имеют особый статус с 1856 года Dr. Wilfried Bahnmuller/Global Look Press
В Финляндии заговорили о пересмотре демилитаризованного статуса Аландских островов. Активно продолжается сбор подписей за закрытие российского консульства на этих территориях. Как эти процессы связаны со вступлением Финляндии в НАТО и какие риски для интересов России несет милитаризация стратегических островов на Балтике? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Британия поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Откуда у американцев привычка за всеми подглядывать

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем люди шепчутся под одеялом со своими женами. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

США теряют власть над нефтяным рынком

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Рычагов влияния на ситуацию, даже в краткосрочной перспективе, у США остается все меньше. «Предательство» некогда главного ближневосточного союзника – Саудовской Аравии – пожалуй, самая большая проблема для Вашингтона. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинский хлеб расколол Евросоюз

Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

Перейти в раздел…

Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...

Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...

Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы отмечаете Пасху?
  • Да, по религиозным причинам

  • Да, по семейной традиции

  • Не отмечаю

  • Затрудняюсь ответить
Вы пользуетесь онлайн-сервисом «Госуслуги»?
  • Да, и продолжу

  • Да, но прекращу

  • Нет, но хочу начать

  • Нет, и не хочу начинать

  • Затрудняюсь ответить
Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
    В МИД пригрозили западным дипломатам выдворением за подрывную работу в России В Пентагоне назвали сроки поставок F-16 Украине Словакия объяснила запрет на ввоз продуктов с Украины Прокуратура решила проверить актера Козловского на дискредитацию ВС РФ
    В США предупредили об ограниченности ресурсов для помощи Украине В Брянской области нарушитель погиб при попытке перейти границу В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске ЦБ допустил использование криптовалюты во внешних расчетах
    Посол Евросоюза в Судане подвергся нападению в собственной резиденции Минфин отверг идею Вассермана о декларировании наличных на сумму от 1 млн рублей В Германии семеро военных пострадали в столкновении нескольких американских БМП В Италии подорожали макароны при падении стоимости зерна

    Главная тема


    Минфин и ЦБ остановят колебания курса рубля, вызванные уходом иностранных компаний из России

    пилоты-наемники


    Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники

    детская психология


    Психологи доказали вред игрушки Хаги Ваги для детей

    «правительственные услуги»


    В Нью-Йорке обнаружили секретный участок полиции Китая

    Видео

    приговор за госизмену


    Ставка Британии на Кара-Мурзу проиграла

    разработка вооружений


    СВО изменила войны будущего

    Аландские острова


    НАТО угрожает закрыть России выход из Финского залива

    Интервью


    Летчик Су-34: «Сейчас украинский пилот – это смертник»

    Ближний Восток


    Арабы наносят США стратегическое поражение

    шпиономания


    Тимофей Бордачев: Откуда у американцев привычка за всеми подглядывать

    новая позиция


    Геворг Мирзаян: России пора менять позицию в израильско-палестинском конфликте

    предательство союзника


    Глеб Простаков: США теряют власть над нефтяным рынком

    карикатура


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении

    Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении

    18 апреля 2023, 07:20

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, сообщили в пресс-службе главы государства.

    Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, передает ТАСС.

    Напомним, в начале прошлой недели стало известно о подготовке вооруженных сил Украины к форсированию Днепра в Херсонской области.

    Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники
    		   
    17 апреля 2023, 18:18
    Фото: EYEPRESS/Reuters

    Самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации. Это объясняется почти полным уничтожением опытных украинских военных летчиков.

    «У Украины практически не осталось боевых летчиков. Те, кто сейчас летает на украинских самолетах, это в основном наемники», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, принимающий сейчас участие в СВО на Украине.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков. Официально о том, что в составе украинских ВВС воюют граждане других государств, не сообщалось. Однако достоверно известно об участии иностранных наемников (в том числе граждан стран НАТО) в наземных боях на стороне ВСУ.

    Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении в ходе спецоперации иностранных наемников, в частности, об этом упоминается и в сводке МО от 17 апреля. Страны НАТО отрицают прямое участие своих военнослужащих в конфликте, однако подтверждают присутствие на Украине «добровольцев».

    «Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик газете ВЗГЛЯД. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен».


    Истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Украины, до последнего времени эксплуатировали и ряд стран НАТО – Польша, ФРГ, Словакия, Болгария и другие. В понедельник стало известно, что Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Ранее несколько аналогичных машин Украине передала Польша.

    Подготовка квалифицированного военного летчика занимает длительный срок – до 10-15 лет.

    Коментарии (19)
    В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
    		   
    17 апреля 2023, 19:46
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Валентина Григоренко

    В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.

    На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.

    Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.

    Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».

    Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.

    Коментарии (24)
    Стало известно о планах ВСУ бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
    Киевское командование решило бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
    		   
    17 апреля 2023, 09:35
    Фото: REUTERS
    Текст: Александра Юдина

    Киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска, сообщают военкоры с места событий.

    Так, у Попасной сосредоточена ударная группировка в районе н. п. Звановка, Раздоловка, Веселая, а для второго флангового удара создается группировка у Константиновки, Торецка и Дылеевки. Две дополнительные формируются для наступления с севера и юга, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Как считают российские военные аналитики, ВСУ наращивают артиллерийскую группировку как советскими образцами, так и западной техникой, в том числе РСЗО HIMARS и американскими гаубицами М777.

    Также известно, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат, в связи с чем командование продолжает перебрасывать сюда батальоны территориальной обороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.

    Коментарии (35)
    Путин заявил о возможности использования флота в конфликтах на любых направлениях
    Президент Владимир Путин заявил о возможности использования российского флота в конфликтах на любых направлениях
    		   
    17 апреля 2023, 10:14
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российский флот может быть использован в конфликтах на любых направлениях, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе беседы с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    «Кроме прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Прошу вас это тоже иметь в виду. Собственно говоря, и Министерство (обороны), и Генштаб этим и занимаются, я знаю», – цитирует ТАСС главу государства.

    Также Путин подчеркнул, что независимо от задач СВО никто не отменял развитие флота.

    «На сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей в Донбассе, на других новых территориях», – заверил он, добавив, что задачи развития на Тихоокеанском театре, никто не снимал.

    «Прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах», обратился президент к главе Минобороны Сергею Шойгу.

    Кроме того, Путин поблагодарил ВС России, отметив высокий уровень организации первого этапа внезапной проверки на Тихоокеанском флоте.

    Ранее Шойгу отчитался перед Путиным о ходе внезапной проверки ТОФ.

    Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке стартует внезапная проверка сил ТОФ, который был поднят по тревоге в полном составе. Боевые корабли, подлодки и катера вышли из пунктов постоянной дислокации, приступив к переходу и операционному развертыванию.

    Коментарии (30)
    Российские войска за сутки уничтожили более 490 украинских военных
    		   
    17 апреля 2023, 14:50
    Фото: t.me/mod_russia

    Ударами штурмовой и армейской авиации Западной» группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Под Синьковкой и Кисловкой Харьковской области, а также Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 35 военнослужащих и самоходная гаубица «Акация», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Купьевахи Харьковской области уничтожены украинские РЛС кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.

    Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении поражены подразделения противника у пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Ликвидированы более 70 военнослужащих, бронемашина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

    Штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска, сообщил Конашенков.

    ВДВ, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым подразделениям в этом районе и сковывали действия противника на флангах.

    Авиацией совершены 22 вылета самолетов. Артиллерией Южной»группировки войск выполнены 54 огневые задачи.

    В результате поражены подразделения ВСУ в районах пунктов Часов Яр, Богдановка,и Константиновка ДНР.

    Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили более 270 военнослужащих и наемников, танк, машина пехоты, семь бронемашин.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника рядом с Угледаром, Великой Новоселкой ДНР, Загорным, Малой Токмачкой и Каменским Запорожской области, перечислили в Минобороны.

    Возле Новомихайловки ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.

    За минувшие сутки на этих направлениях уничтожены до 60 военнослужащих, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

    Кроме того, у Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ангар с вооружением и техникой 65-й механизированной бригады ВСУ.

    В результате огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы более 55 военнослужащих, американская артсистема М777, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 95 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах.

    Средствами ПВО перехвачены три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожены четыре украинских беспилотника в районах пунктов Васильевка, Верхнеторецкое, Крапивницкое ДНР и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (9)
    Путин наградил участников восстановления Крымского моста
    		   
    17 апреля 2023, 16:24
    Фото: AP/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами и благодарностями представителей строительных компаний за вклад в восстановление Крымского моста.

    Документ опубликован на сайте Кремля.

    В списке награжденных руководитель технической службы объединенного гаража Тюменского региона филиала акционерного общества «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Павел Бочкарев, мастер строительных и монтажных работ филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Игорь Емцев, электросварщик ручной сварки филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-4» Виктор Жогин, директор филиала «Тамань» общества с ограниченной ответственностью «МТСМ-Сервис» Андрей Литвинов и многие другие.

    Благодарность президента объявлена монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-10», Ростовская область Сарлыбаю Бирукуту, электрогазосварщику филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Виталию Бондареву, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-99» Артему Гуруняну, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-90» Андрею Журкину, а также другим.

    Ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок.

    Коментарии (5)
    ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град»
    Власти: В результате удара ВС Украины по городу Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град» пострадали пять человек

    17 апреля 2023, 22:45

    Текст: Антон Никитин

    В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Васильевка в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ранения получили пять человек, сообщила администрация города.

    В администрации города сообщили, что около 18.10 боевики ВСУ нанесли удары из РСЗО «Град» по городу Васильевке. В администрации подчеркнули, что ВСУ наносили удары прицельно по гражданской инфраструктуре. В первые минуты после обстрела поступила информация о ранении трех мирных жителей и повреждении здания магазина, позже число пострадавших от обстрела увеличилось до пяти человек, из-за попадания осколков на Солнечной улице загорелся частный дом, передает ТАСС.

    В администрации города подчеркнули, что украинские боевики открыли огонь по мирному городу в понедельник, который объявлен в Запорожской области выходным днем в честь Пасхи Христовой.

    Васильевка находится недалеко от линии боевого соприкосновения и регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. В этом городе также находится неофициальный пункт пропуска на территорию, подконтрольную Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Пасха стала символом возрождения новых территорий России.

    Коментарии (5)
    Появились данные о планируемом списании головной подлодки проекта 677
    Источники: Головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию

    18 апреля 2023, 03:59

    Текст: Антон Никитин

    Головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию, сообщили два источника.

    Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, подлодка «Санкт-Петербург» планируется к списанию, поскольку ее модернизация очень затратна, а на эти средства можно построить новую лодку. Эту информацию подтвердил второй источник, близкий к Военно-морскому флоту, добавив, что решение на этот счет принято, передает ТАСС.

    Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» была заложена в 2005 году, ее строительство приостанавливалось и было возобновлено лишь в 2013 году. Опытная эксплуатация подлодки началась в мае 2010 года. В сентябре 2021 года заместитель гендиректора центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Андрей Баранов сообщал, что головная неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада» завершила опытную эксплуатацию и вошла в боевой состав ВМФ.

    Коментарии (45)
    ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском
    Минобороны: Российские войска нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районе Северска
    		   
    18 апреля 2023, 06:59
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

    В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация Южного военного округа нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ, в результате противник понес потери в живой силе и военной технике, добавил офицер.

    Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике.

    Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.

    Коментарии (2)
    Песков объяснил слова Путина об использовании ВМФ
    Песков: Слова Путина об использовании ВМФ обусловлены неспокойным окружением России

    17 апреля 2023, 14:24

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил о возможности использования ВМФ России на разных направлениях, так как окружение страны сейчас неспокойное, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами», – сказал он.

    География региональных конфликтов хорошо известна, именно об этом говорил президент, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что Путин встречался с Шойгу в воскресенье и понедельник. Обсуждалась внезапная проверка тихоокеанского флота.

    Также глава государства отметил, что силы ВМФ в отдельных его компонентах, «безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях». Он попросил министра иметь это в виду.

    Песков добавил, что на понедельник у президента запланированы непубличные мероприятия, он работает в Кремле.

    Напомним, на встрече с Шойгу Путин заявил, что российский флот может быть использован в конфликтах на любых направлениях.

    Коментарии (0)
    Шойгу отчитался перед Путиным о ходе внезапной проверки ТОФ
    Путин начал встречу с Шойгу по теме хода внезапной проверки Тихоокеанского флота

    17 апреля 2023, 10:05

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу по теме проведения внезапной проверки Тихоокеанского флота.

    Отмечается, что министр обороны доложил главе государства о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота, где была установлена полная боеготовность. В частности, привлечено свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов, передает РИА «Новости».

    По словам министра, участвующие в проверке ведомства приступили к выполнению учебно-боевых задач, с ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения.

    «Дежурными противолодочными силами проведен поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Самолеты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы», – рассказал Шойгу.

    Кроме того, министр добавил, что российские стратегические ракетоносцы в рамках внезапной проверки на Тихоокеанском флоте выполнят полеты в центральную часть Тихого океана. После чего силы Тихоокеанского флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок условного противника.

    Шойгу рассказал, что в данный момент проводится второй этап проверки, начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне.

    Известно, что с 18 апреля ТОФ приступит к завершающему этапу проверки на Дальнем Востоке. В этой связи корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков.

    Ранее подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на БДК и высадку на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы.

    Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. Боевые корабли, подлодки и катера вышли из пунктов постоянной дислокации, приступив к переходу и операционному развертыванию.

    Коментарии (0)
    Противолодочные самолеты ТОФ в ходе проверки выявили подлодки «противника»
    Минобороны: Противолодочные самолеты Ту-142 обнаружили подлодки «противника» в ходе проверки ТОФ

    17 апреля 2023, 08:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стартовавшей в конце прошлой недели внезапной проверки провели учения по поиску и слежению за под лодками противника, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в Минобороны, экипажи противолодочных самолетов Ту-142 отработали поиск, классификацию и слежение за подлодками условного противника со сбросом средств поиска, передает РИА «Новости».

    Более того, самолеты отработали навыки прохождения курса над безориентирной местностью, а также слаженность действий в полете в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Они также выполнили полеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.

    Как сообщили в оборонном ведомстве, аналогичные задачи над Тихим океаном выполнял и самолет Ил-38 ТОФ.

    Ранее подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на БДК и высадку на необорудованное побережье с боевой стрельбой.

    Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке стартует внезапная проверка сил ТОФ, который был поднят по тревоге в полном составе. Боевые корабли, подлодки и катера вышли из пунктов постоянной дислокации, приступив к переходу и операционному развертыванию.

    Коментарии (0)
    Украинские войска обстреляли Александровку под Донецком из РСЗО
    Представительство ДНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
    		   
    18 апреля 2023, 00:59
    Фото: U.S. Marines/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Украинские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике из реактивной из системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 22.00 понедельника вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из РСЗО населенный пункт Александровка (находится в Петровском районе на западной окраине Донецка).

    Напомним, в минувшее воскресенье украинские войска обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра.

    Коментарии (0)
    Песков: Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска
    Представитель Кремля Песков: Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска

    17 апреля 2023, 14:12

    Текст: Александра Юдина

    Возможность изменения ситуации вокруг Артемовска не обсуждалась во время встречи российского лидера Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На соответствующий вопрос он ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат.

    До этого Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала. 

    Коментарии (0)
    Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
    Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике

    18 апреля 2023, 07:57

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.

    Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.  Путин также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской Народной Республики, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •