Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении

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18 апреля, вторник | Последнее обновление — 07:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
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Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину.
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Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем люди шепчутся под одеялом со своими женами.
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Рычагов влияния на ситуацию, даже в краткосрочной перспективе, у США остается все меньше. «Предательство» некогда главного ближневосточного союзника – Саудовской Аравии – пожалуй, самая большая проблема для Вашингтона.
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
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Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, передает ТАСС.
Напомним, в начале прошлой недели стало известно о подготовке вооруженных сил Украины к форсированию Днепра в Херсонской области.
Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники
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Самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации. Это объясняется почти полным уничтожением опытных украинских военных летчиков.
«У Украины практически не осталось боевых летчиков. Те, кто сейчас летает на украинских самолетах, это в основном наемники», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, принимающий сейчас участие в СВО на Украине.
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков. Официально о том, что в составе украинских ВВС воюют граждане других государств, не сообщалось. Однако достоверно известно об участии иностранных наемников (в том числе граждан стран НАТО) в наземных боях на стороне ВСУ.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении в ходе спецоперации иностранных наемников, в частности, об этом упоминается и в сводке МО от 17 апреля. Страны НАТО отрицают прямое участие своих военнослужащих в конфликте, однако подтверждают присутствие на Украине «добровольцев».
«Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик газете ВЗГЛЯД. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен».
Истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Украины, до последнего времени эксплуатировали и ряд стран НАТО – Польша, ФРГ, Словакия, Болгария и другие. В понедельник стало известно, что Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Ранее несколько аналогичных машин Украине передала Польша.
Подготовка квалифицированного военного летчика занимает длительный срок – до 10-15 лет.
В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
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В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.
На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.
Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».
Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.
Стало известно о планах ВСУ бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
Киевское командование решило бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
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Киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска, сообщают военкоры с места событий.
Так, у Попасной сосредоточена ударная группировка в районе н. п. Звановка, Раздоловка, Веселая, а для второго флангового удара создается группировка у Константиновки, Торецка и Дылеевки. Две дополнительные формируются для наступления с севера и юга, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Как считают российские военные аналитики, ВСУ наращивают артиллерийскую группировку как советскими образцами, так и западной техникой, в том числе РСЗО HIMARS и американскими гаубицами М777.
Также известно, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат, в связи с чем командование продолжает перебрасывать сюда батальоны территориальной обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Путин заявил о возможности использования флота в конфликтах на любых направлениях
Президент Владимир Путин заявил о возможности использования российского флота в конфликтах на любых направлениях
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Российский флот может быть использован в конфликтах на любых направлениях, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе беседы с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
«Кроме прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Прошу вас это тоже иметь в виду. Собственно говоря, и Министерство (обороны), и Генштаб этим и занимаются, я знаю», – цитирует ТАСС главу государства.
Также Путин подчеркнул, что независимо от задач СВО никто не отменял развитие флота.
«На сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей в Донбассе, на других новых территориях», – заверил он, добавив, что задачи развития на Тихоокеанском театре, никто не снимал.
«Прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах», обратился президент к главе Минобороны Сергею Шойгу.
Кроме того, Путин поблагодарил ВС России, отметив высокий уровень организации первого этапа внезапной проверки на Тихоокеанском флоте.
Ранее Шойгу отчитался перед Путиным о ходе внезапной проверки ТОФ.
Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке стартует внезапная проверка сил ТОФ, который был поднят по тревоге в полном составе. Боевые корабли, подлодки и катера вышли из пунктов постоянной дислокации, приступив к переходу и операционному развертыванию.
Российские войска за сутки уничтожили более 490 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной» группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Под Синьковкой и Кисловкой Харьковской области, а также Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 35 военнослужащих и самоходная гаубица «Акация», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Около Купьевахи Харьковской области уничтожены украинские РЛС кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении поражены подразделения противника у пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Ликвидированы более 70 военнослужащих, бронемашина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска, сообщил Конашенков.
ВДВ, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым подразделениям в этом районе и сковывали действия противника на флангах.
Авиацией совершены 22 вылета самолетов. Артиллерией Южной»группировки войск выполнены 54 огневые задачи.
В результате поражены подразделения ВСУ в районах пунктов Часов Яр, Богдановка,и Константиновка ДНР.
Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили более 270 военнослужащих и наемников, танк, машина пехоты, семь бронемашин.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника рядом с Угледаром, Великой Новоселкой ДНР, Загорным, Малой Токмачкой и Каменским Запорожской области, перечислили в Минобороны.
Возле Новомихайловки ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.
За минувшие сутки на этих направлениях уничтожены до 60 военнослужащих, два пикапа и гаубица «Мста-Б».
Кроме того, у Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ангар с вооружением и техникой 65-й механизированной бригады ВСУ.
В результате огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы более 55 военнослужащих, американская артсистема М777, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 95 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах.
Средствами ПВО перехвачены три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожены четыре украинских беспилотника в районах пунктов Васильевка, Верхнеторецкое, Крапивницкое ДНР и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Путин наградил участников восстановления Крымского моста
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Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами и благодарностями представителей строительных компаний за вклад в восстановление Крымского моста.
Документ опубликован на сайте Кремля.
В списке награжденных руководитель технической службы объединенного гаража Тюменского региона филиала акционерного общества «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Павел Бочкарев, мастер строительных и монтажных работ филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Игорь Емцев, электросварщик ручной сварки филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-4» Виктор Жогин, директор филиала «Тамань» общества с ограниченной ответственностью «МТСМ-Сервис» Андрей Литвинов и многие другие.
Благодарность президента объявлена монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-10», Ростовская область Сарлыбаю Бирукуту, электрогазосварщику филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Виталию Бондареву, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-99» Артему Гуруняну, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-90» Андрею Журкину, а также другим.
Ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок.
ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град»
Власти: В результате удара ВС Украины по городу Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град» пострадали пять человек
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Васильевка в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ранения получили пять человек, сообщила администрация города.
В администрации города сообщили, что около 18.10 боевики ВСУ нанесли удары из РСЗО «Град» по городу Васильевке. В администрации подчеркнули, что ВСУ наносили удары прицельно по гражданской инфраструктуре. В первые минуты после обстрела поступила информация о ранении трех мирных жителей и повреждении здания магазина, позже число пострадавших от обстрела увеличилось до пяти человек, из-за попадания осколков на Солнечной улице загорелся частный дом, передает ТАСС.
В администрации города подчеркнули, что украинские боевики открыли огонь по мирному городу в понедельник, который объявлен в Запорожской области выходным днем в честь Пасхи Христовой.
Васильевка находится недалеко от линии боевого соприкосновения и регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. В этом городе также находится неофициальный пункт пропуска на территорию, подконтрольную Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Пасха стала символом возрождения новых территорий России.
Появились данные о планируемом списании головной подлодки проекта 677
Источники: Головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию
Головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию, сообщили два источника.
Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, подлодка «Санкт-Петербург» планируется к списанию, поскольку ее модернизация очень затратна, а на эти средства можно построить новую лодку. Эту информацию подтвердил второй источник, близкий к Военно-морскому флоту, добавив, что решение на этот счет принято, передает ТАСС.
Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» была заложена в 2005 году, ее строительство приостанавливалось и было возобновлено лишь в 2013 году. Опытная эксплуатация подлодки началась в мае 2010 года. В сентябре 2021 года заместитель гендиректора центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Андрей Баранов сообщал, что головная неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада» завершила опытную эксплуатацию и вошла в боевой состав ВМФ.
ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском
Минобороны: Российские войска нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районе Северска
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Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация Южного военного округа нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ, в результате противник понес потери в живой силе и военной технике, добавил офицер.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике.
Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.
Песков объяснил слова Путина об использовании ВМФ
Песков: Слова Путина об использовании ВМФ обусловлены неспокойным окружением России
Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил о возможности использования ВМФ России на разных направлениях, так как окружение страны сейчас неспокойное, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами», – сказал он.
География региональных конфликтов хорошо известна, именно об этом говорил президент, передает ТАСС.
Песков уточнил, что Путин встречался с Шойгу в воскресенье и понедельник. Обсуждалась внезапная проверка тихоокеанского флота.
Также глава государства отметил, что силы ВМФ в отдельных его компонентах, «безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях». Он попросил министра иметь это в виду.
Песков добавил, что на понедельник у президента запланированы непубличные мероприятия, он работает в Кремле.
Напомним, на встрече с Шойгу Путин заявил, что российский флот может быть использован в конфликтах на любых направлениях.
Шойгу отчитался перед Путиным о ходе внезапной проверки ТОФ
Путин начал встречу с Шойгу по теме хода внезапной проверки Тихоокеанского флота
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу по теме проведения внезапной проверки Тихоокеанского флота.
Отмечается, что министр обороны доложил главе государства о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота, где была установлена полная боеготовность. В частности, привлечено свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов, передает РИА «Новости».
По словам министра, участвующие в проверке ведомства приступили к выполнению учебно-боевых задач, с ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения.
«Дежурными противолодочными силами проведен поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Самолеты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы», – рассказал Шойгу.
Кроме того, министр добавил, что российские стратегические ракетоносцы в рамках внезапной проверки на Тихоокеанском флоте выполнят полеты в центральную часть Тихого океана. После чего силы Тихоокеанского флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок условного противника.
Шойгу рассказал, что в данный момент проводится второй этап проверки, начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне.
Известно, что с 18 апреля ТОФ приступит к завершающему этапу проверки на Дальнем Востоке. В этой связи корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков.
Ранее подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на БДК и высадку на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы.
Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. Боевые корабли, подлодки и катера вышли из пунктов постоянной дислокации, приступив к переходу и операционному развертыванию.
Противолодочные самолеты ТОФ в ходе проверки выявили подлодки «противника»
Минобороны: Противолодочные самолеты Ту-142 обнаружили подлодки «противника» в ходе проверки ТОФ
Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стартовавшей в конце прошлой недели внезапной проверки провели учения по поиску и слежению за под лодками противника, сообщили в Минобороны.
Как отметили в Минобороны, экипажи противолодочных самолетов Ту-142 отработали поиск, классификацию и слежение за подлодками условного противника со сбросом средств поиска, передает РИА «Новости».
Более того, самолеты отработали навыки прохождения курса над безориентирной местностью, а также слаженность действий в полете в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Они также выполнили полеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.
Как сообщили в оборонном ведомстве, аналогичные задачи над Тихим океаном выполнял и самолет Ил-38 ТОФ.
Ранее подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на БДК и высадку на необорудованное побережье с боевой стрельбой.
Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке стартует внезапная проверка сил ТОФ, который был поднят по тревоге в полном составе. Боевые корабли, подлодки и катера вышли из пунктов постоянной дислокации, приступив к переходу и операционному развертыванию.
Украинские войска обстреляли Александровку под Донецком из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
Украинские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике из реактивной из системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 22.00 понедельника вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из РСЗО населенный пункт Александровка (находится в Петровском районе на западной окраине Донецка).
Напомним, в минувшее воскресенье украинские войска обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра.
Песков: Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска
Представитель Кремля Песков: Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска
Возможность изменения ситуации вокруг Артемовска не обсуждалась во время встречи российского лидера Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На соответствующий вопрос он ответил отрицательно, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат.
До этого Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике
Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Путин также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской Народной Республики, передает ТАСС.
Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.
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