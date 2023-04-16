Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом пасхальной службы призвал россиян и украинцев сделать все для скорейшего восстановления мира.

Вместе с Путиным, как и в предыдущие годы, в богослужении участвует мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

Патриарх совершает торжественный молебен в честь праздника, передает ТАСС.

До наступления праздника Пасхи было показано обращение патриарха, в котором тот отметил, что «на земле нашей русской исторической происходят тяжелые события, можно сказать, междоусобная брань». Он призвал молитвами и добрыми делами сделать все для остановки конфликта, чтобы «братские отношения вновь соединяли крепко-накрепко наши народы, которые некогда были единым народом единой Руси».

Патриарх отметил, что на Украине «оживают картины из прошлого» и церковь «вновь подвергается гонениям и преследованиям со стороны безбожников». «Мы живем в очень непростое, я бы даже сказал, в судьбоносное время. Хотя простых времен, конечно, не бывает, однако сегодня мы видим, как умножились скорби и страдания людей, а в сердцах у многих оскудела любовь», – заявил он.

Напомним, патриарх призвал молиться за Вооруженные силы, которые «сегодня стоят на защите исторической России».