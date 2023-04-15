Патриарх Кирилл заявил о защите вооруженными силами «исторической России»

Патриарх Кирилл заявил, что вооруженные силы сегодня стоят на защите исторической России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к верующим во Власьевском храме в Москве, призвал молиться за Вооруженные силы, которые «сегодня стоят на защите исторической России».

После литургии в Великую субботу патриарх объехал столичные храмы, посетив в том числе и Власьевский. Там он призвал молиться «за нашу Родину, за церковь нашу» и «укрепляться в вере», передает РИА «Новости».

В храме священномученика Антипы патриарх отметил, что «в связи с военными обстоятельствами сегодня все больше и больше людей обращается к Богу». Также он указал, что священники «хотят быть на передовой».

«Иногда по каким-то законам управления Вооруженными силами местные начальники говорят: нет уж, батюшка, не стой с теми, кто в атаку поднимается, потому что ты будешь первым, кого застрелят. Поэтому батюшки наши в атаку не идут, но они на самом переднем крае, они не в обозе отсиживаются», – сказал он.

Патриарх Кирилл заявил, что в прежние времена верующие не могли мечтать о сегодняшнем развитии церковной жизни. Сейчас «открываются храмы, освящаются храмы, множество народа посещает дома Божии». По его словам, «Господь дал эту милость», хотя «нынешнее поколение мало чем заслужило» ее – «Господь дал обновление и возрождение церковной жизни по молитвам наших новомучеников, исповедников» XX века, которые сохранили веру «в самые трудные годы».

Напомним, Великая суббота – последний день перед Пасхой, которая в 2023 году отмечается православными 16 апреля. Накануне верующие вспоминали погребение распятого Иисуса Христа, то в субботу – то, как он сошел в ад.